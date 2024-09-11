11 сентября 2024

Жителей Копейска призвали не выбрасывать в мусорное ведро спящих ежей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежи осенью впадают в спячку, чтобы пережить зиму
Ежи осенью впадают в спячку, чтобы пережить зиму Фото:

Жителей Копейска (Челябинская область) призвали не хоронить и не выбрасывать в ведро впавших в спячку ежей, которых можно принять за мертвых. Соответствующий пост появился 12 сентября в городском паблике в соцсетях.

«Если вы нашли „мертвого“ ежа в холодные месяцы, не хороните его, не выбрасывайте в мусорное ведро. Ежи впадают в спячку с ноября по март. Они обычно роют ямы, чтобы оставаться в безопасности, но у нас все меньше и меньше зеленых насаждений, кустов или лесов, и им становится все труднее и труднее найти безопасное место, чтобы переночевать зимой», — сообщается в паблике «Копейск. Новости» в соцсети «Вконтакте».

Спящего ежа легко можно принять за мертвого. В состоянии спячки у него замедляется дыхание и сердцебиение, а также понижается температура тела. Это способ для сохранения животным энергии в холодное время года.

Нередко спящих ежей находят садоводы, которые случайно раскапывают норку с ежом, убирая участок к зиме. В таких случаях специалисты рекомендуют не уносить животное с собой. Лучше закопать ежа, как было, иначе он может не пережить зимовку.

Нередко ежей находят садоводы, прибирающие свои участки к зиме
Нередко ежей находят садоводы, прибирающие свои участки к зиме
Фото:

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Жителей Копейска (Челябинская область) призвали не хоронить и не выбрасывать в ведро впавших в спячку ежей, которых можно принять за мертвых. Соответствующий пост появился 12 сентября в городском паблике в соцсетях. «Если вы нашли „мертвого“ ежа в холодные месяцы, не хороните его, не выбрасывайте в мусорное ведро. Ежи впадают в спячку с ноября по март. Они обычно роют ямы, чтобы оставаться в безопасности, но у нас все меньше и меньше зеленых насаждений, кустов или лесов, и им становится все труднее и труднее найти безопасное место, чтобы переночевать зимой», — сообщается в паблике «Копейск. Новости» в соцсети «Вконтакте». Спящего ежа легко можно принять за мертвого. В состоянии спячки у него замедляется дыхание и сердцебиение, а также понижается температура тела. Это способ для сохранения животным энергии в холодное время года. Нередко спящих ежей находят садоводы, которые случайно раскапывают норку с ежом, убирая участок к зиме. В таких случаях специалисты рекомендуют не уносить животное с собой. Лучше закопать ежа, как было, иначе он может не пережить зимовку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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