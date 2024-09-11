Жителей Копейска (Челябинская область) призвали не хоронить и не выбрасывать в ведро впавших в спячку ежей, которых можно принять за мертвых. Соответствующий пост появился 12 сентября в городском паблике в соцсетях.
«Если вы нашли „мертвого“ ежа в холодные месяцы, не хороните его, не выбрасывайте в мусорное ведро. Ежи впадают в спячку с ноября по март. Они обычно роют ямы, чтобы оставаться в безопасности, но у нас все меньше и меньше зеленых насаждений, кустов или лесов, и им становится все труднее и труднее найти безопасное место, чтобы переночевать зимой», — сообщается в паблике «Копейск. Новости» в соцсети «Вконтакте».
Спящего ежа легко можно принять за мертвого. В состоянии спячки у него замедляется дыхание и сердцебиение, а также понижается температура тела. Это способ для сохранения животным энергии в холодное время года.
Нередко спящих ежей находят садоводы, которые случайно раскапывают норку с ежом, убирая участок к зиме. В таких случаях специалисты рекомендуют не уносить животное с собой. Лучше закопать ежа, как было, иначе он может не пережить зимовку.
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