Прокуратура заставила челябинское Росимущество убрать гигантскую свалку

В Кизильском районе Челябинской области разобрали свалку, где хранилось более 20 тысяч тонн мусора, после вмешательства местной прокуратуры. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства, участки с мусором находились на балансе управления Росимущества по Челябинской и Курганской областям.
«Решением Кизильского райсуда по иску прокурора на управление возложена обязанность по очистке от отходов участков вблизи поселков Браиловский и Зингейский. Во исполнение решения подрядчиком летом было вывезено более 20 тысяч тонн мусора с площади 2,4 га», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
После ликвидации свалки на место вновь выезжали сотрудники прокуратуры. Они зафиксировали устранение нарушений. URA.RU направило журналистский запрос межрегиональному управлению Росимущества. Ответ будет опубликован после получения.
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