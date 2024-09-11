11 сентября 2024

Прокуратура заставила челябинское Росимущество убрать гигантскую свалку

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Текслера в Магнитогорск, мусор, бульдозер, мусоровоз, лето, забор, свалка
20 тысяч тонн мусора ликвидировали с территории Кизильского района Фото:

В Кизильском районе Челябинской области разобрали свалку, где хранилось более 20 тысяч тонн мусора, после вмешательства местной прокуратуры. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства, участки с мусором находились на балансе управления Росимущества по Челябинской и Курганской областям.

«Решением Кизильского райсуда по иску прокурора на управление возложена обязанность по очистке от отходов участков вблизи поселков Браиловский и Зингейский. Во исполнение решения подрядчиком летом было вывезено более 20 тысяч тонн мусора с площади 2,4 га», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

После ликвидации свалки на место вновь выезжали сотрудники прокуратуры. Они зафиксировали устранение нарушений. URA.RU направило журналистский запрос межрегиональному управлению Росимущества. Ответ будет опубликован после получения.

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В Кизильском районе Челябинской области разобрали свалку, где хранилось более 20 тысяч тонн мусора, после вмешательства местной прокуратуры. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства, участки с мусором находились на балансе управления Росимущества по Челябинской и Курганской областям. «Решением Кизильского райсуда по иску прокурора на управление возложена обязанность по очистке от отходов участков вблизи поселков Браиловский и Зингейский. Во исполнение решения подрядчиком летом было вывезено более 20 тысяч тонн мусора с площади 2,4 га», — сообщили URA.RU в прокуратуре. После ликвидации свалки на место вновь выезжали сотрудники прокуратуры. Они зафиксировали устранение нарушений. URA.RU направило журналистский запрос межрегиональному управлению Росимущества. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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