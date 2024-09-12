Первое заседание новой гордумы Челябинска состоится 24 сентября

Число депутатских кресел в гордуме Челябинска сократилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Первое заседание гордумы Челябинска назначено на 24 сентября. Как сообщил URA.RU источник в думе, вести его будет почетный гражданин города Виталий Рыльских.

«На первое заседание гордумы нового созыва депутаты соберутся 24 сентября. Им предстоит выбрать нового спикера и руководителей комитетов. Согласно уставу, откроет заседание и будет его вести до того, как выберут председателя, старейший из депутатов. Это будет Рыльских», — сообщил источник.

Выборы в гордуму нового созыва состоялись 7 и 8 сентября. Это были первые за десять лет прямые выборы в представительный орган.

В новой думе с 49 до 37 сократилось число депутатов. Среди них 31 представитель ЕР, три эсера и по одному представителю КПРФ, ЛДПР и «Новых людей».