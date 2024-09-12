Первое заседание новой гордумы Челябинска состоится 24 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Гордумы. Челябинск, президиум, гордума, городская дума
Число депутатских кресел в гордуме Челябинска сократилось Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Первое заседание гордумы Челябинска назначено на 24 сентября. Как сообщил URA.RU источник в думе, вести его будет почетный гражданин города Виталий Рыльских.

«На первое заседание гордумы нового созыва депутаты соберутся 24 сентября. Им предстоит выбрать нового спикера и руководителей комитетов. Согласно уставу, откроет заседание и будет его вести до того, как выберут председателя, старейший из депутатов. Это будет Рыльских», — сообщил источник.

Выборы в гордуму нового созыва состоялись 7 и 8 сентября. Это были первые за десять лет прямые выборы в представительный орган.

В новой думе с 49 до 37 сократилось число депутатов. Среди них 31 представитель ЕР, три эсера и по одному представителю КПРФ, ЛДПР и «Новых людей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первое заседание гордумы Челябинска назначено на 24 сентября. Как сообщил URA.RU источник в думе, вести его будет почетный гражданин города Виталий Рыльских. «На первое заседание гордумы нового созыва депутаты соберутся 24 сентября. Им предстоит выбрать нового спикера и руководителей комитетов. Согласно уставу, откроет заседание и будет его вести до того, как выберут председателя, старейший из депутатов. Это будет Рыльских», — сообщил источник. Выборы в гордуму нового созыва состоялись 7 и 8 сентября. Это были первые за десять лет прямые выборы в представительный орган. В новой думе с 49 до 37 сократилось число депутатов. Среди них 31 представитель ЕР, три эсера и по одному представителю КПРФ, ЛДПР и «Новых людей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...