Ушедшая из дома челябинская пенсионерка провела ночь в лесу в домашней одежде

Спустя сутки после пропажи 69-летняя жительница Карталинского района (Челябинская область) найдена живой в лесу. Об этом сообщили 12 сентября в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
«Пострадавшую нашли в ходе совместного поиска спасатели Локомотивного отряда областной ПСС в трех километрах от станции Карталы-2, эвакуировали в город и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Женщина сильно устала и обессилела. Несмотря на то, что она была вынуждена провести ночь вдали от населенных пунктов в домашней одежде, серьезных травм ей удалось избежать», — сообщили в пресс-центре.
Температура в регионе в ночные часы опускалась до пяти градусов тепла. Поэтому пенсионерка, у которой не было при себе верхней одежды, сильно замерзла. Для обследования пострадавшая госпитализирована.
Женщина ушла из своего дома 10 сентября. Так как она проживала, одна родственники не смогли уточнить время или направление, в котором могла находиться пострадавшая.
В поисках приняли участие сотрудники полиции, бойцы местной пожарной части, спасатели Локомотивного отряда областной ПСС и специализированной пожарной части МЧС Челябинской области, а также волонтеры. Местные жители организовали питание участников поисково-спасательных работ и обследование местности с воздуха с помощью БПЛА.
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