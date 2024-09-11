Челябинцев предупредили о неделе высокого атмосферного давления

Высокое давление сохранится в регионе на неделю
В Челябинской области из-за антициклона в течение недели сохранится очень высокое атмосферное давление. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«На Южном Урале под влиянием малоподвижного антициклона отмечается высокое атмосферное давление 752-756 миллиметров ртутного столба. Это выше средней многолетней нормы сентября на 12-16 миллиметров», — уточнили метеорологи.
Высокое давление сохранится в течение ближайшей недели. Метеочувствительным людям в этот период стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию.
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