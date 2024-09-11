11 сентября 2024

Челябинцев предупредили о неделе высокого атмосферного давления

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Высокое давление сохранится в регионе на неделю Фото:

В Челябинской области из-за антициклона в течение недели сохранится очень высокое атмосферное давление. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«На Южном Урале под влиянием малоподвижного антициклона отмечается высокое атмосферное давление 752-756 миллиметров ртутного столба. Это выше средней многолетней нормы сентября на 12-16 миллиметров», — уточнили метеорологи.

Высокое давление сохранится в течение ближайшей недели. Метеочувствительным людям в этот период стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию.

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В Челябинской области из-за антициклона в течение недели сохранится очень высокое атмосферное давление. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «На Южном Урале под влиянием малоподвижного антициклона отмечается высокое атмосферное давление 752-756 миллиметров ртутного столба. Это выше средней многолетней нормы сентября на 12-16 миллиметров», — уточнили метеорологи. Высокое давление сохранится в течение ближайшей недели. Метеочувствительным людям в этот период стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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