В Озерске умерла сбитая байкером учительница

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, дпс
Женщина скончалась в реанимации (фото из архива) Фото:

В Озерске Челябинской области скончалась в реанимации педагог колледжа искусств Ксения Денисова, которую 10 сентября сбил мотоциклист. Об этом сообщили в соцсетях.

«С прискорбием сообщаю, скончалась Денисова Ксения Николаевна, методист колледжа искусств, которую сбил мотоциклист», — говорится в сообществе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». женщину увезли в больницу, она скончалась в ночь на 12 сентября.

ДТП с участием мотоциклиста произошло 10 сентября у дома №5 на улице Космонавтов. Байкер управлял мотоциклом марки Yamaha. Женщину увезли в реанимацию.

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В Озерске Челябинской области скончалась в реанимации педагог колледжа искусств Ксения Денисова, которую 10 сентября сбил мотоциклист. Об этом сообщили в соцсетях. «С прискорбием сообщаю, скончалась Денисова Ксения Николаевна, методист колледжа искусств, которую сбил мотоциклист», — говорится в сообществе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». женщину увезли в больницу, она скончалась в ночь на 12 сентября. ДТП с участием мотоциклиста произошло 10 сентября у дома №5 на улице Космонавтов. Байкер управлял мотоциклом марки Yamaha. Женщину увезли в реанимацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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