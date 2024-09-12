В Озерске умерла сбитая байкером учительница

В Озерске Челябинской области скончалась в реанимации педагог колледжа искусств Ксения Денисова, которую 10 сентября сбил мотоциклист. Об этом сообщили в соцсетях.
«С прискорбием сообщаю, скончалась Денисова Ксения Николаевна, методист колледжа искусств, которую сбил мотоциклист», — говорится в сообществе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». женщину увезли в больницу, она скончалась в ночь на 12 сентября.
ДТП с участием мотоциклиста произошло 10 сентября у дома №5 на улице Космонавтов. Байкер управлял мотоциклом марки Yamaha. Женщину увезли в реанимацию.
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