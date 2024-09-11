В Челябинске ВАЗ сбил двух девушек

В Челябинске возле дома №15 по улице Лесопарковой водитель за рулем ВАЗ сбил двух девушек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, пешеходы получили травмы.
«Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть дороги. В результате ДТП получили телесные повреждения две девушки 2001 и 2002 годов рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.
В госавтоинспекции в очередной раз призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательнее на дороге. Особенное внимание необходимо уделить соблюдению скоростного режима и выбору дистанции.
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