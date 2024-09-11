Текслер получил удостоверение избранного губернатора Челябинской области

Алексей Текслер 12 сентября получил удостоверение об избрании на должность губернатора Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Хотел высказать слова признательности всем, кто организовывал выборы. Год выдался достаточно напряженный. Весной состоялись президентские выборы, сейчас — губернаторские выборы. Прошло большое количество муниципальных кампаний. Я считаю, что областной избирком, все территориальные и участковые комиссии отработали хорошо», — поблагодарил Текслер
Также Текслер обратился со словами благодарности к правоохранительным органам, обеспечившим безопасность на выборах. Самые большие слова благодарности он адресовал избирателям. На выборы пришло 49% из них, что выше, чем на выборах губернатора 2019 года.
Текслер добавил, что ближайшие два года будут напряженными для избиркомов. В следующем году состоятся выборы в заксобрание региона, в 2026-м — выборы депутатов Госдумы.
Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер выиграл выборы. За него проголосовали 81,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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