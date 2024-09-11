11 сентября 2024

Текслер получил удостоверение избранного губернатора Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер поблагодарил избирателей и работников избиркомов
Алексей Текслер поблагодарил избирателей и работников избиркомов Фото:

Алексей Текслер 12 сентября получил удостоверение об избрании на должность губернатора Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Хотел высказать слова признательности всем, кто организовывал выборы. Год выдался достаточно напряженный. Весной состоялись президентские выборы, сейчас — губернаторские выборы. Прошло большое количество муниципальных кампаний. Я считаю, что областной избирком, все территориальные и участковые комиссии отработали хорошо», — поблагодарил Текслер

Также Текслер обратился со словами благодарности к правоохранительным органам, обеспечившим безопасность на выборах. Самые большие слова благодарности он адресовал избирателям. На выборы пришло 49% из них, что выше, чем на выборах губернатора 2019 года.

Текслер добавил, что ближайшие два года будут напряженными для избиркомов. В следующем году состоятся выборы в заксобрание региона, в 2026-м — выборы депутатов Госдумы.

Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер выиграл выборы. За него проголосовали 81,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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Алексей Текслер 12 сентября получил удостоверение об избрании на должность губернатора Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Хотел высказать слова признательности всем, кто организовывал выборы. Год выдался достаточно напряженный. Весной состоялись президентские выборы, сейчас — губернаторские выборы. Прошло большое количество муниципальных кампаний. Я считаю, что областной избирком, все территориальные и участковые комиссии отработали хорошо», — поблагодарил Текслер Также Текслер обратился со словами благодарности к правоохранительным органам, обеспечившим безопасность на выборах. Самые большие слова благодарности он адресовал избирателям. На выборы пришло 49% из них, что выше, чем на выборах губернатора 2019 года. Текслер добавил, что ближайшие два года будут напряженными для избиркомов. В следующем году состоятся выборы в заксобрание региона, в 2026-м — выборы депутатов Госдумы. Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер выиграл выборы. За него проголосовали 81,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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