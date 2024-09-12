Появилось видео из квартиры в Троицке, где обрушились стены и пол

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На месте работают спасатели (фото из архива) Фото:

Поисково-спасательная служба (ПСС) Челябинской области опубликовала последствия обрушения стен и пола в квартире в Троицке. Судя по разрушениям, женщине очень повезло, что в момент ЧП ее не было в жилище.

«На момент обрушения первой плиты, в квартире находилась пожилая женщина. Она проснулась от глухого треска, пошла посмотреть, что происходит, и вышла в подъезд позвонить детям — это ее и спасло», — отмечают в пресс-службе ПСС региона.

Обрушение произошло в ночь на 12 сентября. Сначала рухнула несущая стена квартиры, а после и пол (почти по всей площади квартиры). Сейчас бабушка живет у родственников. К месту ЧП выехал прокурор Дмитрий Иванов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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Поисково-спасательная служба (ПСС) Челябинской области опубликовала последствия обрушения стен и пола в квартире в Троицке. Судя по разрушениям, женщине очень повезло, что в момент ЧП ее не было в жилище. «На момент обрушения первой плиты, в квартире находилась пожилая женщина. Она проснулась от глухого треска, пошла посмотреть, что происходит, и вышла в подъезд позвонить детям — это ее и спасло», — отмечают в пресс-службе ПСС региона. Обрушение произошло в ночь на 12 сентября. Сначала рухнула несущая стена квартиры, а после и пол (почти по всей площади квартиры). Сейчас бабушка живет у родственников. К месту ЧП выехал прокурор Дмитрий Иванов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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