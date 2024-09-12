Челябинск готовится к проведению финала Кубка России по шахбоксу, который пройдет с 19 по 22 сентября. В рамках соревнований шахбоксеры страны, включая хозяев турнира, померятся силами в дисциплине, сочетающей шахматы и бокс, сообщили 12 сентября в пресс-службе мэрии областного центра.
«Квалификационные поединки пройдут 20 и 21 сентября в Центре „Шах и раунд“. Зрелищный Гала-финал запланирован на 22 сентября в Конгресс-холле», — говорится в сообщении.
В Гала-финале, который начнется в 17:00, зрители смогут увидеть два главных боя за звание Чемпиона России. На мероприятие возможно попасть бесплатно, зарегистрировавшись на официальном сайте соревнований.
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