Челябинцам покажут битву силы и интеллекта на Кубке России по шахбоксу. Афиша

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В шахбоксе шахматы и бои чередуются в раундах
В шахбоксе шахматы и бои чередуются в раундах Фото:

Челябинск готовится к проведению финала Кубка России по шахбоксу, который пройдет с 19 по 22 сентября. В рамках соревнований шахбоксеры страны, включая хозяев турнира, померятся силами в дисциплине, сочетающей шахматы и бокс, сообщили 12 сентября в пресс-службе мэрии областного центра.

«Квалификационные поединки пройдут 20 и 21 сентября в Центре „Шах и раунд“. Зрелищный Гала-финал запланирован на 22 сентября в Конгресс-холле», — говорится в сообщении.

В Гала-финале, который начнется в 17:00, зрители смогут увидеть два главных боя за звание Чемпиона России. На мероприятие возможно попасть бесплатно, зарегистрировавшись на официальном сайте соревнований.

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Челябинск готовится к проведению финала Кубка России по шахбоксу, который пройдет с 19 по 22 сентября. В рамках соревнований шахбоксеры страны, включая хозяев турнира, померятся силами в дисциплине, сочетающей шахматы и бокс, сообщили 12 сентября в пресс-службе мэрии областного центра. «Квалификационные поединки пройдут 20 и 21 сентября в Центре „Шах и раунд“. Зрелищный Гала-финал запланирован на 22 сентября в Конгресс-холле», — говорится в сообщении. В Гала-финале, который начнется в 17:00, зрители смогут увидеть два главных боя за звание Чемпиона России. На мероприятие возможно попасть бесплатно, зарегистрировавшись на официальном сайте соревнований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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