В челябинской котельной уничтожили 400 кг сливочного масла из Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Сливочное масло сожгли в котельной № 3
Сливочное масло сожгли в котельной № 3 Фото:

В Челябинской области уничтожили 400 кг сливочного масла из Крыма, часть которого поставщик успел отгрузить в детские учреждения. Как 12 сентября URA.RU заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, объем поставок составил 120 кг.

«После предупреждения Россельхознадзора было уничтожено 400 кг сливочного масла, произведенного предприятием-фантомом. Масло утилизировано в ООО „Котельная № 3“», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Крымская компания «Мосальский молокозавод» 7 июня выпустила 520 кг продукции, которую челябинский партнер получил от рязанского поставщика. Сертификат на масло аннулировали 21 июня. Проверка показала, что производитель по указанному адресу отсутствует. Тем не менее, товар получили три детских лагеря Челябинска, Карабаша и Аргаяша.

Уничтожил продукт сам собственник продукции. Пойти на такой шаг ему пришлось после рекомендации Россельхознадзора.

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В Челябинской области уничтожили 400 кг сливочного масла из Крыма, часть которого поставщик успел отгрузить в детские учреждения. Как 12 сентября URA.RU заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, объем поставок составил 120 кг. «После предупреждения Россельхознадзора было уничтожено 400 кг сливочного масла, произведенного предприятием-фантомом. Масло утилизировано в ООО „Котельная № 3“», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. Крымская компания «Мосальский молокозавод» 7 июня выпустила 520 кг продукции, которую челябинский партнер получил от рязанского поставщика. Сертификат на масло аннулировали 21 июня. Проверка показала, что производитель по указанному адресу отсутствует. Тем не менее, товар получили три детских лагеря Челябинска, Карабаша и Аргаяша. Уничтожил продукт сам собственник продукции. Пойти на такой шаг ему пришлось после рекомендации Россельхознадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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