Сейчас котенка подкармливают строители
В Перми строители нового здания школы № 146 ищут хозяев для кота, который ежедневно приходит на стройку. Сейчас рабочие подкармливают животное.
«Мир станет добрее, если кто-нибудь пристроит кота к себе! Котенок очень ласковый и игривый», — говорится в сообществе строительной компании «Кинетика», которая возводит здание. В компании уверены, что кот будет радовать новых хозяев каждый день.
Новое здание школы № 146 будет расположено на ул. Уральская, 110. В школе будет углубленное изучение технических предметов. Сейчас каркас здания готов на 60%.
Серый котенок ищет новый дом
Котенок каждый день прибегает на стройку
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