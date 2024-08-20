20 августа 2024

В Перми строители школы ищут хозяев для котенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас котенка подкармливают строители
Сейчас котенка подкармливают строители Фото:

В Перми строители нового здания школы № 146 ищут хозяев для кота, который ежедневно приходит на стройку. Сейчас рабочие подкармливают животное.

«Мир станет добрее, если кто-нибудь пристроит кота к себе! Котенок очень ласковый и игривый», — говорится в сообществе строительной компании «Кинетика», которая возводит здание. В компании уверены, что кот будет радовать новых хозяев каждый день.

Новое здание школы № 146 будет расположено на ул. Уральская, 110. В школе будет углубленное изучение технических предметов. Сейчас каркас здания готов на 60%.

Серый котенок ищет новый дом
Серый котенок ищет новый дом
Фото:
Котенок каждый день прибегает на стройку
Котенок каждый день прибегает на стройку
Фото:

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В Перми строители нового здания школы № 146 ищут хозяев для кота, который ежедневно приходит на стройку. Сейчас рабочие подкармливают животное. «Мир станет добрее, если кто-нибудь пристроит кота к себе! Котенок очень ласковый и игривый», — говорится в сообществе строительной компании «Кинетика», которая возводит здание. В компании уверены, что кот будет радовать новых хозяев каждый день. Новое здание школы № 146 будет расположено на ул. Уральская, 110. В школе будет углубленное изучение технических предметов. Сейчас каркас здания готов на 60%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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