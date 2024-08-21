В исторической усадьбе Челябинска откроют уральский ресторан и бар с настойками

В Челябинске в усадьбе Рябинина начнет работать ресторан уральской кухни и бар, в меню которого войдут настойки. О том, что принимать гостей заведение начнет в 2025 году, URA.RU сообщил соруководитель проекта Тимур Гареев.
«Внутри здания будет находиться ресторан уральской кухни с одноименным названием. Если говорить о баре – это пространство ориентированное на поколение 20 – 30 лет. Там люди могут собираться, болтать, бездельничать или работать. Глобально в «Усадьбе Рябинина» ничего не меняется: как она жила последние три года, так и будет жить», — уточнил URA.RU Тимур Гареев.
Организатор уточнил, что на кухне будут использовать локальные продукты, которые есть на Урале. Меню станет гастрономическим смешением культуры, начиная с периода «заводской цивилизации». Открытие заведения расширит фуд-зону площадки. На приусадебной территории уже созданы кухня и чилаут зона, которые начнут работать 25 августа в рамках Уральской ярмарки.
Что именно будет в меню и карте бара организаторы пока не сообщают – ориентировочно заведения откроются в начале 2025 года. В усадьбе точно будут подавать настойки, ответил URA.RU Гареев.
«Без настоек бар существовать не может. Более того, есть «настоечные путешественники»: посетители, предпочитающие зайти в один бар и выпить по одной настойке, а после отправиться в следующий и взять другую», — рассказал URA.RU Гареев.
В летнем дворике продолжат проводить концерты, постановки и перфомансы. В части амбара, которую принято называть конюшней, будет организован лекторий. Притом, после появления молодежного бара, прежнюю атмосферу усадьба не потеряет.
«Концепция определяется больше культурным контекстом, который мы создаем. Все-таки формы, которые мы хотим там видеть, это не диджей с колонками. Это площадка с арт-перфомансами, джазовыми джемами, хотя и диджеев мы не исключаем», — сообщил URA.RU Гареев.
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