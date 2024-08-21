ФСИН опровергла сведения о роскошной жизни члена банды «Цапков» в СИЗО

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ФСИН(Федеральная служба исполнения наказаний) опровергла слухи о "барской" жизни члена "Цапков" в СИЗО
ФСИН(Федеральная служба исполнения наказаний) опровергла слухи о "барской" жизни члена "Цапков" в СИЗО Фото:

ФСИН официально опровергла сообщения о том, что участник банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз находился в ростовском СИЗО на особых условиях. Об этом сообщает пресс-бюро ведомства.

«В связи с публикацией в сети интернет информации о том, что Вячеслав Цеповяз более двух лет находился в ростовском следственном изоляторе и содержался в привилегированных условиях, ГУФСИН России по Ростовской области проведена проверка достоверности указанных сведений. На основании этого сообщаем, что распространяемые данные не соответствуют действительности», — говорится в заявлении, сообщает ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в сети появилась информация о якобы особом содержании Цеповяза в ростовском СИЗО. Согласно информации, распространенной telegram-каналом SHOT, в изоляторе у заключенного был плазменный телевизор и красная икра на обед.

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ФСИН официально опровергла сообщения о том, что участник банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз находился в ростовском СИЗО на особых условиях. Об этом сообщает пресс-бюро ведомства. «В связи с публикацией в сети интернет информации о том, что Вячеслав Цеповяз более двух лет находился в ростовском следственном изоляторе и содержался в привилегированных условиях, ГУФСИН России по Ростовской области проведена проверка достоверности указанных сведений. На основании этого сообщаем, что распространяемые данные не соответствуют действительности», — говорится в заявлении, сообщает ТАСС. Ранее URA.RU сообщало о том, что в сети появилась информация о якобы особом содержании Цеповяза в ростовском СИЗО. Согласно информации, распространенной telegram-каналом SHOT, в изоляторе у заключенного был плазменный телевизор и красная икра на обед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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