ФСИН опровергла сведения о роскошной жизни члена банды «Цапков» в СИЗО

ФСИН официально опровергла сообщения о том, что участник банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз находился в ростовском СИЗО на особых условиях. Об этом сообщает пресс-бюро ведомства.
«В связи с публикацией в сети интернет информации о том, что Вячеслав Цеповяз более двух лет находился в ростовском следственном изоляторе и содержался в привилегированных условиях, ГУФСИН России по Ростовской области проведена проверка достоверности указанных сведений. На основании этого сообщаем, что распространяемые данные не соответствуют действительности», — говорится в заявлении, сообщает ТАСС.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в сети появилась информация о якобы особом содержании Цеповяза в ростовском СИЗО. Согласно информации, распространенной telegram-каналом SHOT, в изоляторе у заключенного был плазменный телевизор и красная икра на обед.
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