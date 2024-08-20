Life: член банды Цапок устроил себе «отпуск» в скандальном СИЗО Ростова

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Рацион питания члена "Цапков" в СИЗО состоял из красной икры
Рацион питания члена "Цапков" в СИЗО состоял из красной икры Фото:

Член известной преступной группировки «Цапков» Вячеслав Цеповяз, который был осужден в 2013 году к десяти годам лишения свободы, сидел в ростовском СИЗО-1 с красной икрой и плазменным телевизором. Об этом сообщает издание «Life».

«Причём, несмотря на решётки и „вертухаев“ вокруг, жили вор и чиновник не бедно: прямо в камере стоял плазменный телевизор, а на обед они ели красную икру», — сообщает издание «Life», ссылаясь на материалы SHOT. Вместе с участником ОПГ отбывал срок бывший донской министр ЖКХ Андрей Майер, обвиняемый в превышении должностных полномочий.

Согласно информации, полученной от SHOT, Цеповяз временно пребывал в этом изоляторе в ожидании рассмотрения апелляции на его приговор. Помимо запрещенных продуктов и предметов, арестанты ходили в баню каждый день, хотя согласно правилам, арестанты должны мыться не чаще раза в неделю и всего 15 минут.

Ранее URA.RU сообщало о том, как Вячеславу Цеповязу предъявили новое обвинение. Член банды Сергея Цапка обвинялся в вымогательстве в особо крупных размерах. Месяц назад в ростовском СИЗО-1 произошел бунт. Двоих сотрудников изолятора проверят на причастность к побегу заключенных.

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Член известной преступной группировки «Цапков» Вячеслав Цеповяз, который был осужден в 2013 году к десяти годам лишения свободы, сидел в ростовском СИЗО-1 с красной икрой и плазменным телевизором. Об этом сообщает издание «Life». «Причём, несмотря на решётки и „вертухаев“ вокруг, жили вор и чиновник не бедно: прямо в камере стоял плазменный телевизор, а на обед они ели красную икру», — сообщает издание «Life», ссылаясь на материалы SHOT. Вместе с участником ОПГ отбывал срок бывший донской министр ЖКХ Андрей Майер, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Согласно информации, полученной от SHOT, Цеповяз временно пребывал в этом изоляторе в ожидании рассмотрения апелляции на его приговор. Помимо запрещенных продуктов и предметов, арестанты ходили в баню каждый день, хотя согласно правилам, арестанты должны мыться не чаще раза в неделю и всего 15 минут. Ранее URA.RU сообщало о том, как Вячеславу Цеповязу предъявили новое обвинение. Член банды Сергея Цапка обвинялся в вымогательстве в особо крупных размерах. Месяц назад в ростовском СИЗО-1 произошел бунт. Двоих сотрудников изолятора проверят на причастность к побегу заключенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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