МВД задержало трех мигрантов в Москве, производивших поддельные документы

22 августа 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

В Москве трое мигрантов создавали поддельные паспорта для других иностранцев и миграционные карты Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Москве сотрудники ГУУР МВД и УВД задержали троих мигрантов, которые открыли фабрику по производству поддельных документов. Они создавали паспорта иностранных граждан, миграционные карты и водительские удостоверения, сообщила представитель МВД Ирина Волк. «Мои коллеги из ГУУР МВД России и УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вышли на след и задержали троих граждан одного из государств ближнего зарубежья. Они подозреваются в подделке документов», — сообщила Волк в своем telegram-канале . С помощью графического редактора мигранты создавали водительские удостоверения, паспорта для других иностранцев и миграционные карты. Во время обысков было найдено более тысячи недействительных и фальсифицированных документов, поддельные печати, а также оборудование и материалы для их производства. Нанесенный ущерб оценивается более чем в 10 млн рублей. Полиция выяснила, что поддельные паспорта использовались для оформления кредитных карт и последующего хищения заемных средств. По факту противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по статьям 159 (мошенничество) и 327 (подделка документов) Уголовного Кодекса РФ. Все задержанные находятся под стражей, полиция работает над установлением соучастников и выявлением всех эпизодов их деятельности. Согласно данными соцопроса, которое опубликовало информагентство «ФедералПресс», 73% респондентов поддержали предложение по введению запрета на ввоз в Россию семей трудовых мигрантов. Также 52% опрошенных объяснили подобное решение тем, что близкие иностранных граждан создают дополнительную напряженность в обществе, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве сотрудники ГУУР МВД и УВД задержали троих мигрантов, которые открыли фабрику по производству поддельных документов. Они создавали паспорта иностранных граждан, миграционные карты и водительские удостоверения, сообщила представитель МВД Ирина Волк. «Мои коллеги из ГУУР МВД России и УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вышли на след и задержали троих граждан одного из государств ближнего зарубежья. Они подозреваются в подделке документов», — сообщила Волк в своем telegram-канале. С помощью графического редактора мигранты создавали водительские удостоверения, паспорта для других иностранцев и миграционные карты. Во время обысков было найдено более тысячи недействительных и фальсифицированных документов, поддельные печати, а также оборудование и материалы для их производства. Нанесенный ущерб оценивается более чем в 10 млн рублей. Полиция выяснила, что поддельные паспорта использовались для оформления кредитных карт и последующего хищения заемных средств. По факту противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по статьям 159 (мошенничество) и 327 (подделка документов) Уголовного Кодекса РФ. Все задержанные находятся под стражей, полиция работает над установлением соучастников и выявлением всех эпизодов их деятельности. Согласно данными соцопроса, которое опубликовало информагентство «ФедералПресс», 73% респондентов поддержали предложение по введению запрета на ввоз в Россию семей трудовых мигрантов. Также 52% опрошенных объяснили подобное решение тем, что близкие иностранных граждан создают дополнительную напряженность в обществе, передает «Национальная служба новостей».