В Волгограде задержали самолет в ХМАО из-за атаки беспилотников

В аэропорту Волгограда задержали самолет в Сургут
В аэропорту Волгограда, где ночью произошла атака украинских беспилотников, задержали рейс в Сургут. Информация о задержке самолета размещена на сайте аэропорта Казани.
«Вылет в Сургут задерживается», — следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани. По расписанию вылет должен был состояться в 13:45.
В аэропорту Волгограда временно не принимали и не отправляли самолеты в связи с прошедшей атакой БПЛА ВСУ. Накануне воздушная гавань восстановила работу.
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