21 августа 2024

В Волгограде задержали самолет в ХМАО из-за атаки беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Волгограда задержали самолет в Сургут
В аэропорту Волгограда задержали самолет в Сургут Фото:

 В аэропорту Волгограда, где ночью произошла атака украинских беспилотников, задержали рейс в Сургут. Информация о задержке самолета размещена на сайте аэропорта Казани.

«Вылет в Сургут задерживается», — следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани. По расписанию вылет должен был состояться в 13:45.

В аэропорту Волгограда временно не принимали и не отправляли самолеты в связи с прошедшей атакой БПЛА ВСУ. Накануне воздушная гавань восстановила работу.

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 В аэропорту Волгограда, где ночью произошла атака украинских беспилотников, задержали рейс в Сургут. Информация о задержке самолета размещена на сайте аэропорта Казани. «Вылет в Сургут задерживается», — следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани. По расписанию вылет должен был состояться в 13:45. В аэропорту Волгограда временно не принимали и не отправляли самолеты в связи с прошедшей атакой БПЛА ВСУ. Накануне воздушная гавань восстановила работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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