ВСУ атаковали Волгоградскую область 13 БПЛА: карта СВО на 22 августа

ВСУ ударили по Волгоградской области дронами, загорелся объект Минобороны

22 августа 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Украинские военные выпустили 13 беспилотников по территории Волгоградской области 22 августа. В результате этого загорелся объект Минобороны. Очевидцы сообщают о пожаре в аэропорту в Мариновке. Рейсы в региональном аэропорту были задержаны на 7,5 часа. Рейсы из московского Шереметьево в Волгоград перенесены на три часа. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. В Волгоградской области, в частности, в городе Калач-на-Дону, произошла атака украинскими беспилотниками. Местные жители сообщили о звуках взрывов и активности систем ПВО. По информации telegram-канала Shot, взрывы слышались около 03:30. Местные жители также сообщили о пожаре на аэродроме в Мариновке и в поле рядом с ним. Telegram-канал «Волгоград» опубликовал видео, на которых видно красное зарево и клубы дыма. Кроме того, позже губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил факт возгорания на объекте Минобороны, сообщив, что пожарно-спасательные службы уже приступили к тушению, жертв нет. Атака 13 беспилотников повлияла на расписание авиарейсов. В аэропорту Волгограда задержаны семь рейсов: в Москву и из столицы, а также в Пермь. Информация о задержках была размещена на онлайн-табло. Telegram-канал «Блокнот Волгоград» отметил, что задержка составляет до 7,5 часа, при этом самолеты не принимаются и не взлетают. Рейсы из московского Шереметьево также перенесены на три часа из-за закрытия воздушного пространства над регионом. В общей сложности российские регионы были атакованы 28 беспилотниками ВСУ. Так, в Волгоградской области были сбиты 13 дронов, в Ростовской — семь, над Белгородской — четыре, над Воронежской — два, а также над территорией Курской и Брянской областей ликвидировали по одному беспилотнику. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении женщины в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Пострадавшая с различными травмами и ранениями была доставлена в городскую больницу №2 города Белгорода. В результате обстрела в городе также было повреждено остекление коммерческого объекта и легковой автомобиль, написал Гладков в своем telegram-канале. Кроме того, в селе Ясные Зори также был совершен прилет БПЛА. После сброса взрывного устройства с беспилотника были выбиты окна в частном доме и повреждены кузов и стекла легкового автомобиля. Губернатор Гладков подчеркнул, что, предварительно, раненых среди местных жителей нет. В селе Веселая Лопань после детонации БПЛА выявлены повреждения остекления, кровли и фасада частного домовладения. Оперативные службы работают на местах происшествий. В Минобороны сообщили о ночном ударе, нанесенном бомбардировщиком Су-34 Воздушно-космических сил РФ по ВСУ в приграничном районе Курской области. Целью удара стали скопления живой силы и бронированной техники подразделений украинской армии. Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о ликвидации американского танка Abrams на курском направлении. По информации от представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), за последние сутки территория региона была подвергнута обстрелам со стороны украинских войск. Всего было совершено 22 обстрела, в ходе которых было выпущено 67 боеприпасов. Расчет крупнокалиберного пулемета «Утес» Южной группировки ВС России провел успешную операцию на донецком направлении, в результате которой были уничтожены живая сила и легкобронированная техника ВСУ. Российские военнослужащие смогли использовать элемент неожиданности, что позволило им эффективно поразить технику и живую силу армии Украины, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Константиновке продолжаются тяжелые бои. В Красногоровке ВСУ удерживают позиции, при этом российские войска активно действуют против них. В Калиново ВС РФ начали наступление, в результате чего развернулись боевые действия за контроль над территорией. Освобожден населенный пункт Птичье, передает telegram-канал WarGonzo. Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады национальной гвардии Украины, заявил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. В результате этого на липцовском направлении противник понес существенные потери: уничтожено до 100 военнослужащих, три автомобиля и несколько артиллерийских орудий, включая гаубицы Д-20 и Д-30. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Центр» успешно защитили позиции артиллерийских расчетов от воздушных угроз на авдеевском направлении, сообщает Минобороны РФ. По прибытии на место расчет «Тор-М2» оперативно перевел комплекс из походного в боевое положение и начал мониторинг воздушного пространства. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Днепр» провели успешную операцию по уничтожению скопления украинской пехоты. Действия происходили в островной зоне дельты реки Днепр, находящейся в Херсонской области. Кроме того, артиллеристы вели огонь по замаскированным огневым позициям артиллерии противника, а также по местам хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ), расположенным удаленно от линии соприкосновения на правом берегу Днепра. Танковые подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, входящие в состав Южной группировки ВС России, успешно выполнили операцию по уничтожению опорных пунктов украинских военных в районе населенного пункта Часов Яр. Танковые экипажи оказывали огневую поддержку штурмовым подразделениям ВДВ. Они действовали в составе бронегрупп и фокусировались на уничтожении укрытой живой силы противника, заявили в Минобороны.