Пассажирский самолет задымился в воздухе, планируется аварийная посадка

22 августа 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

В самолете, который летел из Хабаровска, прямо в воздухе обнаружилась неисправность Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пассажирский самолет, летевший из Хабаровска, задымился в небе и попросил поддержки при аварийной посадке в аэропорту Москвы Шереметьево. Об этом сообщили в экстренных службах. «Пассажирский лайнер с неисправностью готовится к посадке в московском аэропорту Шереметьево», — передает «Интерфакс» информацию из экстренных служб. Отмечается, что самолет выполнял рейс из Хабаровска. Во время полета экипаж доложил о неисправности и задымлении в салоне, запросив поддержку при посадке в московском аэропорту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирский самолет, летевший из Хабаровска, задымился в небе и попросил поддержки при аварийной посадке в аэропорту Москвы Шереметьево. Об этом сообщили в экстренных службах. «Пассажирский лайнер с неисправностью готовится к посадке в московском аэропорту Шереметьево», — передает «Интерфакс» информацию из экстренных служб. Отмечается, что самолет выполнял рейс из Хабаровска. Во время полета экипаж доложил о неисправности и задымлении в салоне, запросив поддержку при посадке в московском аэропорту.