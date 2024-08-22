Пассажирский самолет задымился в воздухе, планируется аварийная посадка

В самолете, который летел из Хабаровска, прямо в воздухе обнаружилась неисправность
Пассажирский самолет, летевший из Хабаровска, задымился в небе и попросил поддержки при аварийной посадке в аэропорту Москвы Шереметьево. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Пассажирский лайнер с неисправностью готовится к посадке в московском аэропорту Шереметьево», — передает «Интерфакс» информацию из экстренных служб. Отмечается, что самолет выполнял рейс из Хабаровска. Во время полета экипаж доложил о неисправности и задымлении в салоне, запросив поддержку при посадке в московском аэропорту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.