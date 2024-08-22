Пассажирский самолет задымился в воздухе, планируется аварийная посадка

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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
В самолете, который летел из Хабаровска, прямо в воздухе обнаружилась неисправность Фото:

Пассажирский самолет, летевший из Хабаровска, задымился в небе и попросил поддержки при аварийной посадке в аэропорту Москвы Шереметьево. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Пассажирский лайнер с неисправностью готовится к посадке в московском аэропорту Шереметьево», — передает «Интерфакс» информацию из экстренных служб. Отмечается, что самолет выполнял рейс из Хабаровска. Во время полета экипаж доложил о неисправности и задымлении в салоне, запросив поддержку при посадке в московском аэропорту.

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Пассажирский самолет, летевший из Хабаровска, задымился в небе и попросил поддержки при аварийной посадке в аэропорту Москвы Шереметьево. Об этом сообщили в экстренных службах. «Пассажирский лайнер с неисправностью готовится к посадке в московском аэропорту Шереметьево», — передает «Интерфакс» информацию из экстренных служб. Отмечается, что самолет выполнял рейс из Хабаровска. Во время полета экипаж доложил о неисправности и задымлении в салоне, запросив поддержку при посадке в московском аэропорту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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