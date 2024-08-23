Бондарев выступил за изменение закона для журналистов в освещении СВО

Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за внесение поправок в законодательство РФ, регулирующее раскрытие информации о новых видах вооружений и боевых действиях в СМИ. По его мнению, текущая практика может привести к утечкам и помочь потенциальному противнику. Об этом он заявил в соцсети.
«Приобретающая постоянный характер попытка многими СМИ получать у экспертного сообщества, военных специалистов, прочих источников, а затем сразу же раскрывать информацию по новым видам вооружений России может оказать нам медвежью услугу, Это прямиком попадает в руки потенциального противника через те же средства массовой информации. Это неправильно», — написал Бондарев в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что освещение событий, связанных с действиями Вооруженных сил России, должно проводиться специализированными военными корреспондентами, которые прошли необходимую подготовку и аккредитацию. Он уверен, что такой подход позволит избежать недоразумений и утечек информации, которые могут навредить национальной безопасности.
Ранее URA.RU писало об оценке Советом Федерации необходимости новой волны мобилизации в России. Сенатор Виктор Бондарев заявлял, что она не планируется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.