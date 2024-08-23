23 августа 2024

Бондарев выступил за изменение закона для журналистов в освещении СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бондарев считает, что СМИ раскрывают планы военных своими публикациями
Бондарев считает, что СМИ раскрывают планы военных своими публикациями Фото:

Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за внесение поправок в законодательство РФ, регулирующее раскрытие информации о новых видах вооружений и боевых действиях в СМИ. По его мнению, текущая практика может привести к утечкам и помочь потенциальному противнику. Об этом он заявил в соцсети. 

«Приобретающая постоянный характер попытка многими СМИ получать у экспертного сообщества, военных специалистов, прочих источников, а затем сразу же раскрывать информацию по новым видам вооружений России может оказать нам медвежью услугу, Это прямиком попадает в руки потенциального противника через те же средства массовой информации. Это неправильно», — написал Бондарев в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что освещение событий, связанных с действиями Вооруженных сил России, должно проводиться специализированными военными корреспондентами, которые прошли необходимую подготовку и аккредитацию. Он уверен, что такой подход позволит избежать недоразумений и утечек информации, которые могут навредить национальной безопасности.

Ранее URA.RU писало об оценке Советом Федерации необходимости новой волны мобилизации в России. Сенатор Виктор Бондарев заявлял, что она не планируется.

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Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за внесение поправок в законодательство РФ, регулирующее раскрытие информации о новых видах вооружений и боевых действиях в СМИ. По его мнению, текущая практика может привести к утечкам и помочь потенциальному противнику. Об этом он заявил в соцсети.  «Приобретающая постоянный характер попытка многими СМИ получать у экспертного сообщества, военных специалистов, прочих источников, а затем сразу же раскрывать информацию по новым видам вооружений России может оказать нам медвежью услугу, Это прямиком попадает в руки потенциального противника через те же средства массовой информации. Это неправильно», — написал Бондарев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что освещение событий, связанных с действиями Вооруженных сил России, должно проводиться специализированными военными корреспондентами, которые прошли необходимую подготовку и аккредитацию. Он уверен, что такой подход позволит избежать недоразумений и утечек информации, которые могут навредить национальной безопасности. Ранее URA.RU писало об оценке Советом Федерации необходимости новой волны мобилизации в России. Сенатор Виктор Бондарев заявлял, что она не планируется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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