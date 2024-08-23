Пьяный пермяк на иномарке протаранил дорожный знак

Полиция выясняет, как пермяк влетел в дорожный знак
В Соликамске (Пермский край) нетрезвый водитель корейской иномарки врезался в столб, на котором был закреплен дорожный знак. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России по региону.
«Ночью с 23 на 24 августа около 02:00 в Соликамске 23-летний водитель Kia на улице Победы наехал на дорожный знак. Медпомощь ему оказали на месте ДТП», — передает perm.aif.ru со ссылкой на данные полиции.
По факту аварии полиция проводит проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
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