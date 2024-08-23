23 августа 2024

Пьяный пермяк на иномарке протаранил дорожный знак

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Полиция выясняет, как пермяк влетел в дорожный знак Фото:

В Соликамске (Пермский край) нетрезвый водитель корейской иномарки врезался в столб, на котором был закреплен дорожный знак. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России по региону.

«Ночью с 23 на 24 августа около 02:00 в Соликамске 23-летний водитель Kia на улице Победы наехал на дорожный знак. Медпомощь ему оказали на месте ДТП», — передает perm.aif.ru со ссылкой на данные полиции.

По факту аварии полиция проводит проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

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В Соликамске (Пермский край) нетрезвый водитель корейской иномарки врезался в столб, на котором был закреплен дорожный знак. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России по региону. «Ночью с 23 на 24 августа около 02:00 в Соликамске 23-летний водитель Kia на улице Победы наехал на дорожный знак. Медпомощь ему оказали на месте ДТП», — передает perm.aif.ru со ссылкой на данные полиции. По факту аварии полиция проводит проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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