Mash: Раджик Нижневартовский просил знакомых разобраться с бойцом ММА

Криминальный авторитет и вор в законе Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский), который 24 августа был найден мертвым в Подмосковье, днем ранее просил помощи у знакомых. Ему нужно было «разобраться» с бойцом ММА Исламом Аббасовым, передает Mash.
«Раджик Нижневартовский… за день до смерти просил помощи у знакомых — чтобы те разобрались с бойцом ММА Исламом Аббасовым. По информации Mash, у криминального авторитета также были проблемы с „коллегой“ Бадри Кутаисским», — написано в сообщении telegram-канала.
Также сообщается, что родным криминальный авторитет говорил, что во всех его проблемах виноват некий Курбан. По словам Раджика, Курбан присвоил себе 100 миллионов рублей и сказал, что их украл Нижневартовский.
Раджик Нижневартовский, трижды судимый за наркотики и разбойное нападение, найден мертвым в Подмосковье. Предположительно, он совершил самоубийство.
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