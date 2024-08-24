24 августа 2024
23 августа 2024

Mash: Раджик Нижневартовский просил знакомых разобраться с бойцом ММА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Раджика, что во всех его проблемах виноват некий Курбан
По словам Раджика, что во всех его проблемах виноват некий Курбан Фото:

Криминальный авторитет и вор в законе Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский), который 24 августа был найден мертвым в Подмосковье, днем ранее просил помощи у знакомых. Ему нужно было «разобраться» с бойцом ММА Исламом Аббасовым, передает Mash.

«Раджик Нижневартовский… за день до смерти просил помощи у знакомых — чтобы те разобрались с бойцом ММА Исламом Аббасовым. По информации Mash, у криминального авторитета также были проблемы с „коллегой“ Бадри Кутаисским», — написано в сообщении telegram-канала.

Также сообщается, что родным криминальный авторитет говорил, что во всех его проблемах виноват некий Курбан. По словам Раджика, Курбан присвоил себе 100 миллионов рублей и сказал, что их украл Нижневартовский.

Раджик Нижневартовский, трижды судимый за наркотики и разбойное нападение, найден мертвым в Подмосковье. Предположительно, он совершил самоубийство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Криминальный авторитет и вор в законе Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский), который 24 августа был найден мертвым в Подмосковье, днем ранее просил помощи у знакомых. Ему нужно было «разобраться» с бойцом ММА Исламом Аббасовым, передает Mash. «Раджик Нижневартовский… за день до смерти просил помощи у знакомых — чтобы те разобрались с бойцом ММА Исламом Аббасовым. По информации Mash, у криминального авторитета также были проблемы с „коллегой“ Бадри Кутаисским», — написано в сообщении telegram-канала. Также сообщается, что родным криминальный авторитет говорил, что во всех его проблемах виноват некий Курбан. По словам Раджика, Курбан присвоил себе 100 миллионов рублей и сказал, что их украл Нижневартовский. Раджик Нижневартовский, трижды судимый за наркотики и разбойное нападение, найден мертвым в Подмосковье. Предположительно, он совершил самоубийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...