В Екатеринбурге подняли весь гарнизон полиции, чтобы спасти горожан от аферистов

26 августа 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

В обходах приняли участие 15 отделов (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге прошел масштабный рейд по профилактике мошенничества, возглавляемый начальником городского УМВД Максимом Метелицей. Акция была организована в связи с увеличением числа дистанционных хищений, при которых жители города за последнюю неделю потеряли около 33 миллионов рублей. В рейде участвовали сотрудники всех структурных подразделений полиции, включая кинологов и Госавтоинспекцию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица возглавил массовый рейд по профилактике мошенничества. Только на уходящей неделе в городскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на сумму около 33 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве. В обходах приняли участие 15 отделов, призвали даже охрану дипломатических представительств, консульств, сотрудников на метрополитене и кинологов. Свердловчанам рассказывали о распространенных схемах обмана, таких как звонки от ненастоящих силовиков, банковских работников, сотрудников сотовых операторов, «Госуслуг» и брокеров. Из-за количества жалоб на аферистов такие обходы будут продолжаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошел масштабный рейд по профилактике мошенничества, возглавляемый начальником городского УМВД Максимом Метелицей. Акция была организована в связи с увеличением числа дистанционных хищений, при которых жители города за последнюю неделю потеряли около 33 миллионов рублей. В рейде участвовали сотрудники всех структурных подразделений полиции, включая кинологов и Госавтоинспекцию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица возглавил массовый рейд по профилактике мошенничества. Только на уходящей неделе в городскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на сумму около 33 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве. В обходах приняли участие 15 отделов, призвали даже охрану дипломатических представительств, консульств, сотрудников на метрополитене и кинологов. Свердловчанам рассказывали о распространенных схемах обмана, таких как звонки от ненастоящих силовиков, банковских работников, сотрудников сотовых операторов, «Госуслуг» и брокеров. Из-за количества жалоб на аферистов такие обходы будут продолжаться.