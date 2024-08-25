25 августа 2024
24 августа 2024

В Екатеринбурге подняли весь гарнизон полиции, чтобы спасти горожан от аферистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, торговый центр, рейд в магазине, полиция, наряд полиции
В обходах приняли участие 15 отделов (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге прошел масштабный рейд по профилактике мошенничества, возглавляемый начальником городского УМВД Максимом Метелицей. Акция была организована в связи с увеличением числа дистанционных хищений, при которых жители города за последнюю неделю потеряли около 33 миллионов рублей. В рейде участвовали сотрудники всех структурных подразделений полиции, включая кинологов и Госавтоинспекцию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

«Начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица возглавил массовый рейд по профилактике мошенничества. Только на уходящей неделе в городскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на сумму около 33 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

В обходах приняли участие 15 отделов, призвали даже охрану дипломатических представительств, консульств, сотрудников на метрополитене и кинологов. Свердловчанам рассказывали о распространенных схемах обмана, таких как звонки от ненастоящих силовиков, банковских работников, сотрудников сотовых операторов, «Госуслуг» и брокеров. Из-за количества жалоб на аферистов такие обходы будут продолжаться.

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В Екатеринбурге прошел масштабный рейд по профилактике мошенничества, возглавляемый начальником городского УМВД Максимом Метелицей. Акция была организована в связи с увеличением числа дистанционных хищений, при которых жители города за последнюю неделю потеряли около 33 миллионов рублей. В рейде участвовали сотрудники всех структурных подразделений полиции, включая кинологов и Госавтоинспекцию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица возглавил массовый рейд по профилактике мошенничества. Только на уходящей неделе в городскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на сумму около 33 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве. В обходах приняли участие 15 отделов, призвали даже охрану дипломатических представительств, консульств, сотрудников на метрополитене и кинологов. Свердловчанам рассказывали о распространенных схемах обмана, таких как звонки от ненастоящих силовиков, банковских работников, сотрудников сотовых операторов, «Госуслуг» и брокеров. Из-за количества жалоб на аферистов такие обходы будут продолжаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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