В Екатеринбурге подняли весь гарнизон полиции, чтобы спасти горожан от аферистов

В Екатеринбурге прошел масштабный рейд по профилактике мошенничества, возглавляемый начальником городского УМВД Максимом Метелицей. Акция была организована в связи с увеличением числа дистанционных хищений, при которых жители города за последнюю неделю потеряли около 33 миллионов рублей. В рейде участвовали сотрудники всех структурных подразделений полиции, включая кинологов и Госавтоинспекцию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
«Начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица возглавил массовый рейд по профилактике мошенничества. Только на уходящей неделе в городскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на сумму около 33 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.
В обходах приняли участие 15 отделов, призвали даже охрану дипломатических представительств, консульств, сотрудников на метрополитене и кинологов. Свердловчанам рассказывали о распространенных схемах обмана, таких как звонки от ненастоящих силовиков, банковских работников, сотрудников сотовых операторов, «Госуслуг» и брокеров. Из-за количества жалоб на аферистов такие обходы будут продолжаться.
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