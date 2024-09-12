В Екатеринбурге сдают волшебный дом Гарри Поттера с летающими книгами. Скрин

13 сентября 2024 в 01:39 Размер текста - 17 +

В доме есть волшебный камин и «грозовые облака» на потолке (фото из архива) Фото: Сергей Русанов В Екатеринбурге за шесть тысяч рублей в сутки сдают волшебный дом, оформленный по мотивам саги о Гарри Поттере. Под потолком, сделанным в виде грозовых облаков, подвешены свечи, а стены украшают «летающие книги». Такое объявление появилось на сайте Avito. «Дорогие волшебники и волшебницы, мы рады вас приветствовать в первом на Урале домике по мотивам саги о Гарри Поттере… В нашем волшебном домике есть два спальных места… У нас вы можете стать частью зелья и заказать услугу парение в чане Зельеварения», — пишет автор объявления. По словам продавца, в доме есть волшебный камин с пламенем, грозовые облака над кроватью, летающие книги и множество парящих писем из Хогвартса. Также автор объявления предлагает испечь «тортик от Хагрида» в честь Дня рождения. сайт Avito Скрин: сайт Avito Скрин: сайт Avito Скрин: сайт Avito Скрин: сайт Avito Скрин: сайт Avito Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за шесть тысяч рублей в сутки сдают волшебный дом, оформленный по мотивам саги о Гарри Поттере. Под потолком, сделанным в виде грозовых облаков, подвешены свечи, а стены украшают «летающие книги». Такое объявление появилось на сайте Avito. «Дорогие волшебники и волшебницы, мы рады вас приветствовать в первом на Урале домике по мотивам саги о Гарри Поттере… В нашем волшебном домике есть два спальных места… У нас вы можете стать частью зелья и заказать услугу парение в чане Зельеварения», — пишет автор объявления. По словам продавца, в доме есть волшебный камин с пламенем, грозовые облака над кроватью, летающие книги и множество парящих писем из Хогвартса. Также автор объявления предлагает испечь «тортик от Хагрида» в честь Дня рождения.