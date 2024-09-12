12 сентября 2024

В Екатеринбурге сдают волшебный дом Гарри Поттера с летающими книгами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, америка, парк развлечений орландо, гарри поттер, сказочный город, hogwarts
В доме есть волшебный камин и «грозовые облака» на потолке (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге за шесть тысяч рублей в сутки сдают волшебный дом, оформленный по мотивам саги о Гарри Поттере. Под потолком, сделанным в виде грозовых облаков, подвешены свечи, а стены украшают «летающие книги». Такое объявление появилось на сайте Avito.

«Дорогие волшебники и волшебницы, мы рады вас приветствовать в первом на Урале домике по мотивам саги о Гарри Поттере… В нашем волшебном домике есть два спальных места… У нас вы можете стать частью зелья и заказать услугу парение в чане Зельеварения», — пишет автор объявления.

По словам продавца, в доме есть волшебный камин с пламенем, грозовые облака над кроватью, летающие книги и множество парящих писем из Хогвартса. Также автор объявления предлагает испечь «тортик от Хагрида» в честь Дня рождения.

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В Екатеринбурге за шесть тысяч рублей в сутки сдают волшебный дом, оформленный по мотивам саги о Гарри Поттере. Под потолком, сделанным в виде грозовых облаков, подвешены свечи, а стены украшают «летающие книги». Такое объявление появилось на сайте Avito. «Дорогие волшебники и волшебницы, мы рады вас приветствовать в первом на Урале домике по мотивам саги о Гарри Поттере… В нашем волшебном домике есть два спальных места… У нас вы можете стать частью зелья и заказать услугу парение в чане Зельеварения», — пишет автор объявления. По словам продавца, в доме есть волшебный камин с пламенем, грозовые облака над кроватью, летающие книги и множество парящих писем из Хогвартса. Также автор объявления предлагает испечь «тортик от Хагрида» в честь Дня рождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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