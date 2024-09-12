В Екатеринбурге за шесть тысяч рублей в сутки сдают волшебный дом, оформленный по мотивам саги о Гарри Поттере. Под потолком, сделанным в виде грозовых облаков, подвешены свечи, а стены украшают «летающие книги». Такое объявление появилось на сайте Avito.
«Дорогие волшебники и волшебницы, мы рады вас приветствовать в первом на Урале домике по мотивам саги о Гарри Поттере… В нашем волшебном домике есть два спальных места… У нас вы можете стать частью зелья и заказать услугу парение в чане Зельеварения», — пишет автор объявления.
По словам продавца, в доме есть волшебный камин с пламенем, грозовые облака над кроватью, летающие книги и множество парящих писем из Хогвартса. Также автор объявления предлагает испечь «тортик от Хагрида» в честь Дня рождения.
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