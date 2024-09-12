Северное сияние заметили в ночь с 12 на 13 сентября (фото из архива)
Жители Свердловской области в ночь на 13 сентября увидели северное сияние. Фотографией поделился читатель URA.RU.
«Фотографии были сделаны в Кировграде (Свердловская область — прим. URA.RU). На часах 00:10. Завораживает», — рассказала собеседница.
Северное сияние этой ночью может будет увидеть по всей России, включая Свердловскую область. URA.RU сообщало, что в ночь с 12 по 14 сентября Землю накроет мощная магнитная буря.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!