12 сентября 2024

Редкое природное явление наблюдали ночью в небе над Свердловской областью. Фото

Северное сияние увидели свердловчане ночью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, северное сияние, природа, туризм пермский край, помяненный камень, полярное сияние на урале
Северное сияние заметили в ночь с 12 на 13 сентября (фото из архива) Фото:

Жители Свердловской области в ночь на 13 сентября увидели северное сияние. Фотографией поделился читатель URA.RU.

«Фотографии были сделаны в Кировграде (Свердловская область — прим. URA.RU). На часах 00:10. Завораживает», — рассказала собеседница.

Северное сияние этой ночью может будет увидеть по всей России, включая Свердловскую область. URA.RU сообщало, что в ночь с 12 по 14 сентября Землю накроет мощная магнитная буря.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Свердловской области в ночь на 13 сентября увидели северное сияние. Фотографией поделился читатель URA.RU. «Фотографии были сделаны в Кировграде (Свердловская область — прим. URA.RU). На часах 00:10. Завораживает», — рассказала собеседница. Северное сияние этой ночью может будет увидеть по всей России, включая Свердловскую область. URA.RU сообщало, что в ночь с 12 по 14 сентября Землю накроет мощная магнитная буря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...