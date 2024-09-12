12 сентября 2024

Полиция подключилась к поискам 12-летнего мальчика в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз его видели утром 12 сентября (архивное фото) Фото:

Екатеринбургская полиция подключилась к поискам 12-летнего Алдана Агамамедова. Мальчик ушел на прогулку и не вернулся домой, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Полиция разыскивает несовершеннолетнего Алдана, который утром 12 сентября ушел из дома по адресу ул. Советская, 53 на прогулку, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — следует из сообщения. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: +7(343)356-42-03 или «102».

К поискам подключились спасатели из отряда «Прорыв». По информации поисковиков, на момент пропажи ребенок был одет в светло-зеленую футболку, бежевые шорты и черно-желтые кроссовки.

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Екатеринбургская полиция подключилась к поискам 12-летнего Алдана Агамамедова. Мальчик ушел на прогулку и не вернулся домой, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Полиция разыскивает несовершеннолетнего Алдана, который утром 12 сентября ушел из дома по адресу ул. Советская, 53 на прогулку, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — следует из сообщения. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: +7(343)356-42-03 или «102». К поискам подключились спасатели из отряда «Прорыв». По информации поисковиков, на момент пропажи ребенок был одет в светло-зеленую футболку, бежевые шорты и черно-желтые кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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