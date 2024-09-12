Полиция подключилась к поискам 12-летнего мальчика в Екатеринбурге. Фото

13 сентября 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Последний раз его видели утром 12 сентября (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбургская полиция подключилась к поискам 12-летнего Алдана Агамамедова. Мальчик ушел на прогулку и не вернулся домой, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Полиция разыскивает несовершеннолетнего Алдана, который утром 12 сентября ушел из дома по адресу ул. Советская, 53 на прогулку, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — следует из сообщения. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: +7(343)356-42-03 или «102». К поискам подключились спасатели из отряда «Прорыв». По информации поисковиков, на момент пропажи ребенок был одет в светло-зеленую футболку, бежевые шорты и черно-желтые кроссовки. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская полиция подключилась к поискам 12-летнего Алдана Агамамедова. Мальчик ушел на прогулку и не вернулся домой, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Полиция разыскивает несовершеннолетнего Алдана, который утром 12 сентября ушел из дома по адресу ул. Советская, 53 на прогулку, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — следует из сообщения. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: +7(343)356-42-03 или «102». К поискам подключились спасатели из отряда «Прорыв». По информации поисковиков, на момент пропажи ребенок был одет в светло-зеленую футболку, бежевые шорты и черно-желтые кроссовки.