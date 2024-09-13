У генерала Попова арестовали счета, на которых было более 30 млн рублей

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На счетах генерала Павла Попова были обнаружены 30 миллионов рублей, сообщили в СК РФ
На счетах генерала Павла Попова были обнаружены 30 миллионов рублей, сообщили в СК РФ Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

СК РФ обнаружил на счетах экс-заместителя министра обороны Павла Попова более 30 миллионов рублей и арестовал их. Об этом сообщили в официальном telegram-канале СК.

«На счетах обвиняемого — бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест», — написали в публикации в официальном telegram-канале СК России. Там упомянули, что также было арестовано имущество обвиняемых замначальника ГУ инновационного развития МО РФ Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова на сумму более 60 миллионов рублей.

Ранее Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Аналогичное обвинение было предъявлено Шестерову, Ахмедову и другим. Сообщалось, что они действовали в составе организованной группы и похитили бюджетные средства в размере 30 миллионов рублей.

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СК РФ обнаружил на счетах экс-заместителя министра обороны Павла Попова более 30 миллионов рублей и арестовал их. Об этом сообщили в официальном telegram-канале СК. «На счетах обвиняемого — бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест», — написали в публикации в официальном telegram-канале СК России. Там упомянули, что также было арестовано имущество обвиняемых замначальника ГУ инновационного развития МО РФ Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова на сумму более 60 миллионов рублей. Ранее Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Аналогичное обвинение было предъявлено Шестерову, Ахмедову и другим. Сообщалось, что они действовали в составе организованной группы и похитили бюджетные средства в размере 30 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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