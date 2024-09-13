У генерала Попова арестовали счета, на которых было более 30 млн рублей

СК РФ обнаружил на счетах экс-заместителя министра обороны Павла Попова более 30 миллионов рублей и арестовал их. Об этом сообщили в официальном telegram-канале СК.
«На счетах обвиняемого — бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест», — написали в публикации в официальном telegram-канале СК России. Там упомянули, что также было арестовано имущество обвиняемых замначальника ГУ инновационного развития МО РФ Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова на сумму более 60 миллионов рублей.
Ранее Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Аналогичное обвинение было предъявлено Шестерову, Ахмедову и другим. Сообщалось, что они действовали в составе организованной группы и похитили бюджетные средства в размере 30 миллионов рублей.
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