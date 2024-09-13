Politico назвала сроки, когда США и Британия одобрят удары вглубь России

Politico: США и Британия могут одобрить удары вглубь РФ в конце сентября

13 сентября 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Россия будет расценивать одобрение ударов по стране как участие в конфликте Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение США и Великобритании о снятии запрета на удары вглубь территории России для Украины может быть принято на Генассамблее ООН. Она пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. «Британские чиновники заявили, что не ожидают какого-либо официального заявления [о разрешении Киеву бить вглубь РФ] на этих выходных. Один из них заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН», — передает газета Politico, ссылаясь на чиновников. В пятницу президент США Джо Байден проводит встречу с премьер-министром Великобритании Киром Страмером. Последний дал понять, что стороны пока не будут разрешать Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Президент России Владимир Путин заявлял, что решение Запада по ударам будет расцениваться как участие ЕС, НАТО и США в войне с РФ. Это вызвало тревогу в Европе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение США и Великобритании о снятии запрета на удары вглубь территории России для Украины может быть принято на Генассамблее ООН. Она пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. «Британские чиновники заявили, что не ожидают какого-либо официального заявления [о разрешении Киеву бить вглубь РФ] на этих выходных. Один из них заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН», — передает газета Politico, ссылаясь на чиновников. В пятницу президент США Джо Байден проводит встречу с премьер-министром Великобритании Киром Страмером. Последний дал понять, что стороны пока не будут разрешать Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Президент России Владимир Путин заявлял, что решение Запада по ударам будет расцениваться как участие ЕС, НАТО и США в войне с РФ. Это вызвало тревогу в Европе.