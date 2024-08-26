«В каждой бочке затычка»: на охрану школ Екатеринбурга выводят главный полицейский резерв

Из-за жесткого кадрового дефицита в полиции Екатеринбурга к охране школ во время торжественных линеек 2 сентября привлекут оперативников, которых и так регулярно задействуют для решения задач, не относящихся к их профилю. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.
«По идее, охрана школ в День знаний — зона ответственности участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних и ППС. Но ввиду нехватки специалистов к этой работе сейчас привлекают и оперов. Они — в каждой бочке затычка», — поделился собеседник.
Источник агентства в муниципальной власти уточнил, что в целом же меры безопасности не усиливают. «Ведь и без того действуют суровые требования к антитеррористической защищенности школ», — объяснил собеседник.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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