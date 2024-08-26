26 августа 2024

«В каждой бочке затычка»: на охрану школ Екатеринбурга выводят главный полицейский резерв

Охранять школы Екатеринбурга в День знаний придется операм
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города. Выступление группы «Любэ». Курган , полиция, мвд россии, наряд полиции
К охране школ подтянули оперативников Фото:

Из-за жесткого кадрового дефицита в полиции Екатеринбурга к охране школ во время торжественных линеек 2 сентября привлекут оперативников, которых и так регулярно задействуют для решения задач, не относящихся к их профилю. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«По идее, охрана школ в День знаний — зона ответственности участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних и ППС. Но ввиду нехватки специалистов к этой работе сейчас привлекают и оперов. Они — в каждой бочке затычка», — поделился собеседник.

Источник агентства в муниципальной власти уточнил, что в целом же меры безопасности не усиливают. «Ведь и без того действуют суровые требования к антитеррористической защищенности школ», — объяснил собеседник.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за жесткого кадрового дефицита в полиции Екатеринбурга к охране школ во время торжественных линеек 2 сентября привлекут оперативников, которых и так регулярно задействуют для решения задач, не относящихся к их профилю. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «По идее, охрана школ в День знаний — зона ответственности участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних и ППС. Но ввиду нехватки специалистов к этой работе сейчас привлекают и оперов. Они — в каждой бочке затычка», — поделился собеседник. Источник агентства в муниципальной власти уточнил, что в целом же меры безопасности не усиливают. «Ведь и без того действуют суровые требования к антитеррористической защищенности школ», — объяснил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...