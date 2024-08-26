«В каждой бочке затычка»: на охрану школ Екатеринбурга выводят главный полицейский резерв

Охранять школы Екатеринбурга в День знаний придется операм

27 августа 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

К охране школ подтянули оперативников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за жесткого кадрового дефицита в полиции Екатеринбурга к охране школ во время торжественных линеек 2 сентября привлекут оперативников, которых и так регулярно задействуют для решения задач, не относящихся к их профилю. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «По идее, охрана школ в День знаний — зона ответственности участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних и ППС. Но ввиду нехватки специалистов к этой работе сейчас привлекают и оперов. Они — в каждой бочке затычка», — поделился собеседник. Источник агентства в муниципальной власти уточнил, что в целом же меры безопасности не усиливают. «Ведь и без того действуют суровые требования к антитеррористической защищенности школ», — объяснил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за жесткого кадрового дефицита в полиции Екатеринбурга к охране школ во время торжественных линеек 2 сентября привлекут оперативников, которых и так регулярно задействуют для решения задач, не относящихся к их профилю. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «По идее, охрана школ в День знаний — зона ответственности участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних и ППС. Но ввиду нехватки специалистов к этой работе сейчас привлекают и оперов. Они — в каждой бочке затычка», — поделился собеседник. Источник агентства в муниципальной власти уточнил, что в целом же меры безопасности не усиливают. «Ведь и без того действуют суровые требования к антитеррористической защищенности школ», — объяснил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.