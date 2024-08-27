Полицейские отпустили свердловчанина, который чуть не изнасиловал девочку. Фото

27 августа 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Мужчину обвинили в нападении на двух девочек Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Первоуральске в ночь на 27 августа пьяный мужчина попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку, которая пришла в гости к подруге — племянницы хозяйки квартиры. На место инцидента вызвали силовиков, которые не стали задерживать неадеквата. Об этом рассказали очевидцы. «В доме на Советской, 20а пьяный мужчина чуть не изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, которая была в гостях у подружки. Компания распивала алкогольные напитки и вела себя крайне неадекватно — всю ночь скандалили и орали», — передает сообщество «Инцидент Первоуральск» слова очевидца. По словам другого жильца, от рук неадеквата пострадали обе девочки, у них остались гематомы на теле и лице. «Он пытался напасть с ножом, а также таскал за волосы», — подчеркнул он, отметив, что прибывшие на место силовики не стали его задерживать. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы СУ СКР по Свердловской области и ОМВД России «Первоуральский». Следователи воздержались от комментариев. При этом в полиции пояснили, что информация зарегистрирована, в рамках действующего законодательства проводится проверка. сообщество «Инцидент Первоуральск» соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Инцидент Первоуральск» соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске в ночь на 27 августа пьяный мужчина попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку, которая пришла в гости к подруге — племянницы хозяйки квартиры. На место инцидента вызвали силовиков, которые не стали задерживать неадеквата. Об этом рассказали очевидцы. «В доме на Советской, 20а пьяный мужчина чуть не изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, которая была в гостях у подружки. Компания распивала алкогольные напитки и вела себя крайне неадекватно — всю ночь скандалили и орали», — передает сообщество «Инцидент Первоуральск» слова очевидца. По словам другого жильца, от рук неадеквата пострадали обе девочки, у них остались гематомы на теле и лице. «Он пытался напасть с ножом, а также таскал за волосы», — подчеркнул он, отметив, что прибывшие на место силовики не стали его задерживать. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы СУ СКР по Свердловской области и ОМВД России «Первоуральский». Следователи воздержались от комментариев. При этом в полиции пояснили, что информация зарегистрирована, в рамках действующего законодательства проводится проверка.