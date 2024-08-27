Игорь Николаев рассказал о своем самочувствии после инфаркта

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал о своем самочувствии после перенесенного инфаркта. Народного артиста заметили в Сочи, где в эти дни проходит конкурс молодых исполнителей. Очевидцы отмечают, что музыкант заметно похудел.
«Я только в процессе похудения. Это начало. Держу себя в руках! Сейчас у меня все хорошо. Дай Бог здоровья каждому», — сказал Николаев изданию
С инфарктом музыканта госпитализировали в сентябре 2023 года. Игорь Николаев не раз жаловался на болезни сердца. Тогда же медики диагностировали обширный инфаркт. Врачи провели коронарное шунтирование и дали рекомендации по реабилитации. Тогда Николаев был вынужден перенести запланированные концерты. После конкурса молодых исполнителей музыкант планирует отправиться в другие города, которые не удалось посетить из-за болезни.
Игорь Николаев признался, что стал внимательнее следить за своим здоровьем, и результат не заставил себя долго ждать. Кроме того, музыкант поделился новостями личной жизни. Недавно народный артист завел собаку по кличке Герда. Певец рассказал, что она еще совсем щенок, у нее меняется зубы, а потому музыкант и его супруга Юлия Проскурякова ходят покусанные.
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