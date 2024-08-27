Директор скандального Технопарка ХМАО уволился без «золотого парашюта». Варяг из Мурманска Денис Скрыганов возглавил фонд «Мой бизнес — Югра», а запланированный в бюджете подведа на его выплаты миллион рублей остался нерастраченным, сообщил источники URA.RU в промышленном истеблишменте округа.
«Варяг из Мурманска Скрыганов возглавил, как и планировалось, фонд „Мой бизнес — Югра“, а зарезервированный в бюджете подведа на его выплаты миллион рублей остался нерастраченным. В последний рабочий день директор подписал документы о перебюджетировании этой суммы (предположительно, на закупку какой-то коуч-сессии)», — поделился инсайдер.
Распоряжение о назначении Скрыганова руководителем фонда подписано на заседании правительства округа. В редакции имеется копия документа. Временно исполняющим обязанности руководителя Технопарка назначен начальник регионального центра инжиниринга и кластерного развития управления по развитию проектной деятельности Александр Прокопьев. Кадровыми перестановками коллектив, от которого при Скрыганове осталось меньше половины, пока доволен.
В департаменте внутренней политики ХМАО не ответили на вопрос о премиальных выплатах Скрыганову на момент публикации. В ведомстве сообщили, что им требуется дополнительное время, и пообещали направить ответ к 4 сентября.
Ранее URA.RU писало, что аппарат губернатора ХМАО отказался выплачивать Скрыганову «золотой парашют». За время его работы из коллектива уволились более 30 сотрудников (свыше половины), а оставшиеся жаловались в редакцию на низкие по сравнению с другими подведомственными учреждениями округа зарплаты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!