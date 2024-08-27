27 августа 2024

Директор скандального Технопарка ХМАО уволился без «золотого парашюта». Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-директор Технопарка ХМАО возглавил правительственный фонд
Экс-директор Технопарка ХМАО возглавил правительственный фонд Фото:

Директор скандального Технопарка ХМАО уволился без «золотого парашюта». Варяг из Мурманска Денис Скрыганов возглавил фонд «Мой бизнес — Югра», а запланированный в бюджете подведа на его выплаты миллион рублей остался нерастраченным, сообщил источники URA.RU в промышленном истеблишменте округа.

«Варяг из Мурманска Скрыганов возглавил, как и планировалось, фонд „Мой бизнес — Югра“, а зарезервированный в бюджете подведа на его выплаты миллион рублей остался нерастраченным. В последний рабочий день директор подписал документы о перебюджетировании этой суммы (предположительно, на закупку какой-то коуч-сессии)», — поделился инсайдер.

Распоряжение о назначении Скрыганова руководителем фонда подписано на заседании правительства округа. В редакции имеется копия документа. Временно исполняющим обязанности руководителя Технопарка назначен начальник регионального центра инжиниринга и кластерного развития управления по развитию проектной деятельности Александр Прокопьев. Кадровыми перестановками коллектив, от которого при Скрыганове осталось меньше половины, пока доволен.

В департаменте внутренней политики ХМАО не ответили на вопрос о премиальных выплатах Скрыганову на момент публикации. В ведомстве сообщили, что им требуется дополнительное время, и пообещали направить ответ к 4 сентября.

Ранее URA.RU писало, что аппарат губернатора ХМАО отказался выплачивать Скрыганову «золотой парашют». За время его работы из коллектива уволились более 30 сотрудников (свыше половины), а оставшиеся жаловались в редакцию на низкие по сравнению с другими подведомственными учреждениями округа зарплаты.

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Директор скандального Технопарка ХМАО уволился без «золотого парашюта». Варяг из Мурманска Денис Скрыганов возглавил фонд «Мой бизнес — Югра», а запланированный в бюджете подведа на его выплаты миллион рублей остался нерастраченным, сообщил источники URA.RU в промышленном истеблишменте округа. «Варяг из Мурманска Скрыганов возглавил, как и планировалось, фонд „Мой бизнес — Югра“, а зарезервированный в бюджете подведа на его выплаты миллион рублей остался нерастраченным. В последний рабочий день директор подписал документы о перебюджетировании этой суммы (предположительно, на закупку какой-то коуч-сессии)», — поделился инсайдер. Распоряжение о назначении Скрыганова руководителем фонда подписано на заседании правительства округа. В редакции имеется копия документа. Временно исполняющим обязанности руководителя Технопарка назначен начальник регионального центра инжиниринга и кластерного развития управления по развитию проектной деятельности Александр Прокопьев. Кадровыми перестановками коллектив, от которого при Скрыганове осталось меньше половины, пока доволен. В департаменте внутренней политики ХМАО не ответили на вопрос о премиальных выплатах Скрыганову на момент публикации. В ведомстве сообщили, что им требуется дополнительное время, и пообещали направить ответ к 4 сентября. Ранее URA.RU писало, что аппарат губернатора ХМАО отказался выплачивать Скрыганову «золотой парашют». За время его работы из коллектива уволились более 30 сотрудников (свыше половины), а оставшиеся жаловались в редакцию на низкие по сравнению с другими подведомственными учреждениями округа зарплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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