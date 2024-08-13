Аппарат губернатора ХМАО отказался выплачивать главе технопарка Денису Скрыганову «золотой парашют» при увольнении. Источники в политическом истеблишменте сообщили URA.RU, что директор учреждения должен был получить почти миллион рублей отступных и перейти в фонд «Мой бизнес-Югра» на место руководителя.
«Директор Скрыганов должен был получить его, перейдя в фонд „Мой бизнес — Югра“. В бюджете подведа на это был заложен почти миллион рублей. Однако назначение Скрыганова откладывается (по слухам, именно из-за выплат), и директива висит на сайте окружных властей в разделе „неопубликованное“ с 6 августа. Говорят, что вопрос должны рассмотреть в эту пятницу, 16 августа, на заседании правительства», — отмечает инсайдер.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что Скрыганову прочат переход в фонд «Мой бизнес — Югра». Сам он опроверг слухи о переходе, заявив, что не получал предложений.
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