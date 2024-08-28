Водителю автобуса, устроившему аварию в Екатеринбурге, грозит шесть лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на улице 8 Марта. Екатеринбург
СКР завели дело на водителя автобуса Фото:

Следователи СКР завели уголовное дело на водителя автобуса, устроившего ДТП в Екатеринбурге с шестью пострадавшими. Максимальное наказание по статье, в которой обвиняют мужчину, предполагает шесть лет колонии со штрафом до полумиллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — следует из сообщения. Дело завели после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина.

Авария произошла утром 27 августа. Автобус № 89 влетел в дерево на ул. 8 Марта. В транспорте находились пассажиры, шестеро из которых пострадали, пять человек госпитализировали. Водитель позже признался, что отвлекся на продажу билета за рулем. Хотя изначальной версией был отказ тормозов.

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Следователи СКР завели уголовное дело на водителя автобуса, устроившего ДТП в Екатеринбурге с шестью пострадавшими. Максимальное наказание по статье, в которой обвиняют мужчину, предполагает шесть лет колонии со штрафом до полумиллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Возбуждено уголовное дело в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — следует из сообщения. Дело завели после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина. Авария произошла утром 27 августа. Автобус № 89 влетел в дерево на ул. 8 Марта. В транспорте находились пассажиры, шестеро из которых пострадали, пять человек госпитализировали. Водитель позже признался, что отвлекся на продажу билета за рулем. Хотя изначальной версией был отказ тормозов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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