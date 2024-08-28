В Челябинске с доставщика газа взыскали 57 млн рублей из-за взрыва на заводе

В Челябинске с предпринимателя Сергея Скоробогатова, занимающемся доставкой газа, по решению арбитражного суда области взыскали более 57 млн рублей. В такую стоимость оценили сумму ущерба, который был причастен взрывам газа на заводе пластиковых окон в 2020 году, из-за чего погибли три человека. Бизнесмен не согласен с позицией суда и пытаются ее оспорить.
«Я являюсь добросовестным работником, индивидуальным предпринимателем, доставляющим газ населению и промышленным предприятиям. У меня работают люди, прошедшие обучение, имеющие удостоверения для безопасной перевозки газа и его слива. Но я не имею возможности и полномочий проверять легальность и законность эксплуатации газовых объектов покупателей газа. Часто в новостях, я вижу тяжелые последствия безалаберной эксплуатации газовых плит в жилых домах, и как следствие, взрывы газа. Так в этих случаях виноват „Газпром“?» — заявил при общении с корреспондентом URA.RU Скоробогатов.
С июня 2023 года в Курчатовском райсуде Челябинска в отношении собственника взорвавшегося помещения Александра Поздеева рассматривается уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В ноябре 2023 года он подал иск в отношении поставщика, в котором указал, что тот должен возместить причиненный взрывом ущерб. В конце мая 2024 года суд удовлетворил его требования.
Судя по тексту решения, с Поздеевым договор на поставку газа подписывала компания «Экотоп». Доставить же топливо заказчику взялась фирма Скоробогатова. После взрыва к расследованию подключилась государственная инспекция труда области в составе соответствующей комиссии, которая выявила, что причиной взрыва стали нарушения, допущенные водителем, работавшим в фирме Скоробогатова, при сливе газа из газовоза в газгольдер.
«Надо отдать должное следственному комитету, который разобрался в ситуации. Была проведена экспертиза, которая выявила множество нарушений со стороны потребителя (Поздеева). В его отношении было возбуждено уголовное дело. Но в арбитражном суде результаты данной экспертизы были полностью проигнорированы. Сейчас Поздеев хочет сделать нас виновниками трагедии», — отметил Скоробогатов.
Предприниматель пытается оспорить решение арбитражного суда области. Но пока безуспешно. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения. Скоробогатов будет пытаться изменить решение в Арбитражном суде Уральского округа.
Взрыв газа с последующим возгоранием на заводе пластиковых окон случился 17 ноября 2020 года. В результате погибли три человека.
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