28 августа 2024

«Известия»: российские поисковики сократили показ контента с YouTube

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые строчки в поисковиках заняли Rutube и «VK видео»
Первые строчки в поисковиках заняли Rutube и «VK видео» Фото:
новость из сюжета
В России замедляют YouTube

YouTube больше не занимает лидирующие позиции в российских поисковиках, так как при запросах на видеоконтент в первую очередь выделяются отечественные платформы. Общий объем трафика видеохостинга снизился на треть после того, как его работа в России была замедлена, сообщила газета «Известия».

«Поисковики сократили показ контента с YouTube — теперь при запросах пользователей в первую очередь предлагаются отечественные платформы, такие как Rutube, „VK видео“ и российские онлайн-кинотеатры», — cообщают «Известия». Издание отмечает, что трафик видеохостинга упал на треть после замедления работы в России.

Сокращение показа контента из американского видеохостинга также связано с новой функцией «Без YouTube» в поисковике «Яндекса». В компании подчеркнули, что активация данного фильтра не будет осуществляться по умолчанию, оставляя право выбора за пользователями.

Ранее россияне начали сталкиваться с замедлением работы сервиса YouTube. Первые сообщения об этом начали появляться в июле, сообщает Pravda.ru. Проблемы наблюдаются как в мобильной версии, так и в стационарной. Спустя некоторое время начали отмечать, что через мобильных операторов можно пользоваться YouTube без использования отдельных инструментов, однако работа сервиса заметно снижена. Подробнее о замедлении видеохостинга от Google — читайте в сюжете URA.RU.

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YouTube больше не занимает лидирующие позиции в российских поисковиках, так как при запросах на видеоконтент в первую очередь выделяются отечественные платформы. Общий объем трафика видеохостинга снизился на треть после того, как его работа в России была замедлена, сообщила газета «Известия». «Поисковики сократили показ контента с YouTube — теперь при запросах пользователей в первую очередь предлагаются отечественные платформы, такие как Rutube, „VK видео“ и российские онлайн-кинотеатры», — cообщают «Известия». Издание отмечает, что трафик видеохостинга упал на треть после замедления работы в России. Сокращение показа контента из американского видеохостинга также связано с новой функцией «Без YouTube» в поисковике «Яндекса». В компании подчеркнули, что активация данного фильтра не будет осуществляться по умолчанию, оставляя право выбора за пользователями. Ранее россияне начали сталкиваться с замедлением работы сервиса YouTube. Первые сообщения об этом начали появляться в июле, сообщает Pravda.ru. Проблемы наблюдаются как в мобильной версии, так и в стационарной. Спустя некоторое время начали отмечать, что через мобильных операторов можно пользоваться YouTube без использования отдельных инструментов, однако работа сервиса заметно снижена. Подробнее о замедлении видеохостинга от Google — читайте в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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