«Известия»: российские поисковики сократили показ контента с YouTube

YouTube больше не занимает лидирующие позиции в российских поисковиках, так как при запросах на видеоконтент в первую очередь выделяются отечественные платформы. Общий объем трафика видеохостинга снизился на треть после того, как его работа в России была замедлена, сообщила газета «Известия».
«Поисковики сократили показ контента с YouTube — теперь при запросах пользователей в первую очередь предлагаются отечественные платформы, такие как Rutube, „VK видео“ и российские онлайн-кинотеатры», — cообщают «Известия». Издание отмечает, что трафик видеохостинга упал на треть после замедления работы в России.
Сокращение показа контента из американского видеохостинга также связано с новой функцией «Без YouTube» в поисковике «Яндекса». В компании подчеркнули, что активация данного фильтра не будет осуществляться по умолчанию, оставляя право выбора за пользователями.
Ранее россияне начали сталкиваться с замедлением работы сервиса YouTube. Первые сообщения об этом начали появляться в июле, сообщает Pravda.ru. Проблемы наблюдаются как в мобильной версии, так и в стационарной. Спустя некоторое время начали отмечать, что через мобильных операторов можно пользоваться YouTube без использования отдельных инструментов, однако работа сервиса заметно снижена. Подробнее о замедлении видеохостинга от Google — читайте в сюжете URA.RU.
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