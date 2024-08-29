В Челябинске задержали афериста, который похитил 15 миллионов рублей у 76-летнего пенсионера. Пострадавшему якобы написал его директор, сообщивший, что в организации проводится негласная проверка, затем предупредил, что скоро с ним свяжутся. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинску.
«В сообщении говорилось о негласной проверке их организации представителями правоохранительных органов, а также, чтобы он ждал телефонного звонка. Через некоторое время с ним действительно связался неизвестный, назвавшийся „проверяющим“, — сообщили в ведомстве.
Далее позвонил аферист, который представился «проверяющим». Он рассказал, что от имени челябинца выдана доверенность сроком на три года неустановленному лицу, благодаря которой последний имеет доступ к его банковским счетам. Кроме того, зафиксированы операции по переводу денежных средств. Чтобы сохранить деньги, мошенник предложил снять всю сумму и передать их «федеральному курьеру», который под охраной силовых структур доставит их в Центробанк РФ.
Горожанин слушал мошенников и в течение нескольких дней по предварительному заказу послушно снимал со своих счетов в различных банках деньги и передавал их курьеру.
В ходе расследования была установлена личность пособника дистанционных аферистов, который похитил деньги. Полицейские выяснили, что сомнительный заработок ему предложили в соцсетях. По данному факту отделом полиции «Калининский» возбуждено уголовное дело.
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