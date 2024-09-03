Девушка с ДЦП выпала из окна квартиры на Уралмаше. Фото

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Девушка выпала с четвертого этажа Фото:

В Екатеринбурге на Суворовском переулке утром 3 сентября 21-летняя девушка с ДЦП выпала из окна квартиры на четвертом этаже. В этот момент ее мама ушла по делам, оставив своего отца присмотреть за внучкой. Информация об этом появилась в Telegram.

«Пенсионер сидел в зале, а внучка — в своей комнате. Когда пришел проведать ее, окна были нараспашку, хотя обычно заперты на замок ключом. Глянул вниз и увидел внучку», — передает telegram-канал Ural Mash. Девушка — инвалид с детства, сейчас она находится в больнице.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

Девушку забрали на машине СМП
Девушку забрали на машине СМП
Фото:

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В Екатеринбурге на Суворовском переулке утром 3 сентября 21-летняя девушка с ДЦП выпала из окна квартиры на четвертом этаже. В этот момент ее мама ушла по делам, оставив своего отца присмотреть за внучкой. Информация об этом появилась в Telegram. «Пенсионер сидел в зале, а внучка — в своей комнате. Когда пришел проведать ее, окна были нараспашку, хотя обычно заперты на замок ключом. Глянул вниз и увидел внучку», — передает telegram-канал Ural Mash. Девушка — инвалид с детства, сейчас она находится в больнице. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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