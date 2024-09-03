В Екатеринбурге на Суворовском переулке утром 3 сентября 21-летняя девушка с ДЦП выпала из окна квартиры на четвертом этаже. В этот момент ее мама ушла по делам, оставив своего отца присмотреть за внучкой. Информация об этом появилась в Telegram.
«Пенсионер сидел в зале, а внучка — в своей комнате. Когда пришел проведать ее, окна были нараспашку, хотя обычно заперты на замок ключом. Глянул вниз и увидел внучку», — передает telegram-канал Ural Mash. Девушка — инвалид с детства, сейчас она находится в больнице.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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