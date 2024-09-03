Девушка с ДЦП выпала из окна квартиры на Уралмаше. Фото

03 сентября 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Девушка выпала с четвертого этажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на Суворовском переулке утром 3 сентября 21-летняя девушка с ДЦП выпала из окна квартиры на четвертом этаже. В этот момент ее мама ушла по делам, оставив своего отца присмотреть за внучкой. Информация об этом появилась в Telegram. «Пенсионер сидел в зале, а внучка — в своей комнате. Когда пришел проведать ее, окна были нараспашку, хотя обычно заперты на замок ключом. Глянул вниз и увидел внучку», — передает telegram-канал Ural Mash. Девушка — инвалид с детства, сейчас она находится в больнице. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил. Девушку забрали на машине СМП telegram-канал Ural Mash Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Суворовском переулке утром 3 сентября 21-летняя девушка с ДЦП выпала из окна квартиры на четвертом этаже. В этот момент ее мама ушла по делам, оставив своего отца присмотреть за внучкой. Информация об этом появилась в Telegram. «Пенсионер сидел в зале, а внучка — в своей комнате. Когда пришел проведать ее, окна были нараспашку, хотя обычно заперты на замок ключом. Глянул вниз и увидел внучку», — передает telegram-канал Ural Mash. Девушка — инвалид с детства, сейчас она находится в больнице. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.