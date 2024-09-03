В Екатеринбурге иномарка на скорости снесла пешехода, он взлетел от удара. Видео

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Пострадавшего в ДТП госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 3 сентября на улице Бебеля водитель Skoda на скорости снес пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. От мощного удара мужчина взлетел и перевернулся в воздухе. Пострадавшего госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля Skoda Octavia допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пострадал мужчина, который с места происшествия с различными травмами доставлен в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи», — следует из сообщения.

Инспекторы призвали пешеходов во избежание аварий переходить дорогу только в установленных для этого местах. «А при отсутствии пешеходных переходов — на перекрестках по линии тротуаров или обочин», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге днем 3 сентября на улице Бебеля водитель Skoda на скорости снес пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. От мощного удара мужчина взлетел и перевернулся в воздухе. Пострадавшего госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля Skoda Octavia допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пострадал мужчина, который с места происшествия с различными травмами доставлен в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи», — следует из сообщения. Инспекторы призвали пешеходов во избежание аварий переходить дорогу только в установленных для этого местах. «А при отсутствии пешеходных переходов — на перекрестках по линии тротуаров или обочин», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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