В Екатеринбурге иномарка на скорости снесла пешехода, он взлетел от удара. Видео

03 сентября 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Пострадавшего в ДТП госпитализировали (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге днем 3 сентября на улице Бебеля водитель Skoda на скорости снес пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. От мощного удара мужчина взлетел и перевернулся в воздухе. Пострадавшего госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля Skoda Octavia допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пострадал мужчина, который с места происшествия с различными травмами доставлен в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи», — следует из сообщения. Инспекторы призвали пешеходов во избежание аварий переходить дорогу только в установленных для этого местах. «А при отсутствии пешеходных переходов — на перекрестках по линии тротуаров или обочин», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 3 сентября на улице Бебеля водитель Skoda на скорости снес пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. От мощного удара мужчина взлетел и перевернулся в воздухе. Пострадавшего госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля Skoda Octavia допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пострадал мужчина, который с места происшествия с различными травмами доставлен в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи», — следует из сообщения. Инспекторы призвали пешеходов во избежание аварий переходить дорогу только в установленных для этого местах. «А при отсутствии пешеходных переходов — на перекрестках по линии тротуаров или обочин», — отметили в ведомстве.