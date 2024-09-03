В Екатеринбурге днем 3 сентября на улице Бебеля водитель Skoda на скорости снес пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. От мощного удара мужчина взлетел и перевернулся в воздухе. Пострадавшего госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля Skoda Octavia допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пострадал мужчина, который с места происшествия с различными травмами доставлен в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи», — следует из сообщения.
Инспекторы призвали пешеходов во избежание аварий переходить дорогу только в установленных для этого местах. «А при отсутствии пешеходных переходов — на перекрестках по линии тротуаров или обочин», — отметили в ведомстве.
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