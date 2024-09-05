В Литве торжественно открыли «зубы дракона» на границе с Россией

Литва разместила оборонительные сооружения «зубы дракона» вдоль границ с Россией
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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Планируется установить 80 «зубов дракона» и семь «ежей» в местах отмелей Фото:

В Литве прошло торжественное открытие «зубов дракона» — оборонительного сооружения — вдоль границ с Россией в Панемуне. Об этом сообщил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас

«Это только начало фортификации», — передает слова Кащюнаса министерство национальной обороны Литовской Республики. Министр также отметил, что планируется установить 80 «зубов дракона» и семь «ежей» в местах отмелей, чтобы не допустить въезд техники противника.

«Зубы дракона» — это противотанковые железобетонные надолбы в форме ромба. Их установили в 50 метрах от пограничного пункта Панемуне. Некоторые сооружения планируется укрепить проволокой.

Ночью 20 марта 2024 года Литва без объяснения причины начала ограничивать российским грузовикам проезд в страну. За несколько недель до этого стало известно, что правительство Литвы хочет закрыть пограничные пункты на границе с Белоруссией, а также запретить остановку российских поездов в стране.

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В Литве прошло торжественное открытие «зубов дракона» — оборонительного сооружения — вдоль границ с Россией в Панемуне. Об этом сообщил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас «Это только начало фортификации», — передает слова Кащюнаса министерство национальной обороны Литовской Республики. Министр также отметил, что планируется установить 80 «зубов дракона» и семь «ежей» в местах отмелей, чтобы не допустить въезд техники противника. «Зубы дракона» — это противотанковые железобетонные надолбы в форме ромба. Их установили в 50 метрах от пограничного пункта Панемуне. Некоторые сооружения планируется укрепить проволокой. Ночью 20 марта 2024 года Литва без объяснения причины начала ограничивать российским грузовикам проезд в страну. За несколько недель до этого стало известно, что правительство Литвы хочет закрыть пограничные пункты на границе с Белоруссией, а также запретить остановку российских поездов в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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