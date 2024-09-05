В мире В Литве торжественно открыли «зубы дракона» на границе с Россией Литва разместила оборонительные сооружения «зубы дракона» вдоль границ с Россией 05 сентября 2024 в 18:12 Размер текста - 17 + Планируется установить 80 «зубов дракона» и семь «ежей» в местах отмелей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Литве прошло торжественное открытие «зубов дракона» — оборонительного сооружения — вдоль границ с Россией в Панемуне. Об этом сообщил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас «Это только начало фортификации», — передает слова Кащюнаса министерство национальной обороны Литовской Республики. Министр также отметил, что планируется установить 80 «зубов дракона» и семь «ежей» в местах отмелей, чтобы не допустить въезд техники противника. «Зубы дракона» — это противотанковые железобетонные надолбы в форме ромба. Их установили в 50 метрах от пограничного пункта Панемуне. Некоторые сооружения планируется укрепить проволокой. Ночью 20 марта 2024 года Литва без объяснения причины начала ограничивать российским грузовикам проезд в страну. За несколько недель до этого стало известно, что правительство Литвы хочет закрыть пограничные пункты на границе с Белоруссией, а также запретить остановку российских поездов в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Литве прошло торжественное открытие «зубов дракона» — оборонительного сооружения — вдоль границ с Россией в Панемуне. Об этом сообщил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас «Это только начало фортификации», — передает слова Кащюнаса министерство национальной обороны Литовской Республики. Министр также отметил, что планируется установить 80 «зубов дракона» и семь «ежей» в местах отмелей, чтобы не допустить въезд техники противника. «Зубы дракона» — это противотанковые железобетонные надолбы в форме ромба. Их установили в 50 метрах от пограничного пункта Панемуне. Некоторые сооружения планируется укрепить проволокой. Ночью 20 марта 2024 года Литва без объяснения причины начала ограничивать российским грузовикам проезд в страну. За несколько недель до этого стало известно, что правительство Литвы хочет закрыть пограничные пункты на границе с Белоруссией, а также запретить остановку российских поездов в стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям