В Литве торжественно открыли «зубы дракона» на границе с Россией

В Литве прошло торжественное открытие «зубов дракона» — оборонительного сооружения — вдоль границ с Россией в Панемуне. Об этом сообщил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас
«Это только начало фортификации», — передает слова Кащюнаса министерство национальной обороны Литовской Республики. Министр также отметил, что планируется установить 80 «зубов дракона» и семь «ежей» в местах отмелей, чтобы не допустить въезд техники противника.
«Зубы дракона» — это противотанковые железобетонные надолбы в форме ромба. Их установили в 50 метрах от пограничного пункта Панемуне. Некоторые сооружения планируется укрепить проволокой.
Ночью 20 марта 2024 года Литва без объяснения причины начала ограничивать российским грузовикам проезд в страну. За несколько недель до этого стало известно, что правительство Литвы хочет закрыть пограничные пункты на границе с Белоруссией, а также запретить остановку российских поездов в стране.
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