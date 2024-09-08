Глава ОП: жители Кузбасса устали от третьих выборов за год

08 сентября 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Жители Кемеровской области участвуют в выборах третий раз за год Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Жители Кемеровской области устали от третьих выборов за год. Это могло привести к снижению явки на них, сообщил председатель ОП Кузбасса Владислав Овчинников. «Этот тезис не новый, социологи про это тоже говорят, что, конечно, у нас возникает первая усталость от выборов. Когда одни, вторые, третьи выборы — это немного притупляет интерес. Во-вторых, некоторые люди посчитали, и мы их пытались переубедить, что самые главные выборы — это выборы президента. Губернатор — важно, но главное — выбрали президента, говорят они», — сказал Овчинников в разговоре с ТАСС. Согласно данным избиркома, явка на выборы губернатора в 2023 году составила 81%, на выборах президента страны в этом году — 96,41%, а предварительная явка на выборы главы региона сейчас составляет 63,54%. По словам председателя ОП, такой показатель явки тоже хороший результат, поскольку Кемеровская область в сравнении с другими субъектами РФ в лидерах. На Кузбассе выборы губернатора проходили в 2023 году, однако победивший тогда Сергей Цивилев в мае перешел на пост министра энергетики России. В этом году свою кандидатуру на пост главы региона выдвинули врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк («Единая Россия»), депутаты областного парламента Мария Городештян (ЛДПР) и Роман Клейстер («Новые люди»), заместитель председателя парламента региона Юрий Скворцов (СРЗП) и Александр Карпов из Совета народных депутатов Беловского городского округа (КПРФ). Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что провокационные попытки Запада оказать влияние на выборы провалились. После этого участники провокационных кампаний стали критиковать ход выборов и электронную систему голосования, пишет RT. ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября. В рамках выборов проходит около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы глав, в четырех — с помощью региональных законодательных органов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кемеровской области устали от третьих выборов за год. Это могло привести к снижению явки на них, сообщил председатель ОП Кузбасса Владислав Овчинников. «Этот тезис не новый, социологи про это тоже говорят, что, конечно, у нас возникает первая усталость от выборов. Когда одни, вторые, третьи выборы — это немного притупляет интерес. Во-вторых, некоторые люди посчитали, и мы их пытались переубедить, что самые главные выборы — это выборы президента. Губернатор — важно, но главное — выбрали президента, говорят они», — сказал Овчинников в разговоре с ТАСС. Согласно данным избиркома, явка на выборы губернатора в 2023 году составила 81%, на выборах президента страны в этом году — 96,41%, а предварительная явка на выборы главы региона сейчас составляет 63,54%. По словам председателя ОП, такой показатель явки тоже хороший результат, поскольку Кемеровская область в сравнении с другими субъектами РФ в лидерах. На Кузбассе выборы губернатора проходили в 2023 году, однако победивший тогда Сергей Цивилев в мае перешел на пост министра энергетики России. В этом году свою кандидатуру на пост главы региона выдвинули врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк («Единая Россия»), депутаты областного парламента Мария Городештян (ЛДПР) и Роман Клейстер («Новые люди»), заместитель председателя парламента региона Юрий Скворцов (СРЗП) и Александр Карпов из Совета народных депутатов Беловского городского округа (КПРФ). Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что провокационные попытки Запада оказать влияние на выборы провалились. После этого участники провокационных кампаний стали критиковать ход выборов и электронную систему голосования, пишет RT. ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября. В рамках выборов проходит около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы глав, в четырех — с помощью региональных законодательных органов.