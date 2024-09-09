Участники СВО проголосовали на выборах челябинского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На линии фронта голосовать было нельзя - сигнал могли засечь ВСУ
На линии фронта голосовать было нельзя - сигнал могли засечь ВСУ Фото:

Более 300 участников СВО проголосовало на выборах челябинского губернатора с территории Запорожской области. Как сообщает корреспондент URA.RU, об этом 9 сентября сообщил председатель облизбиркома Евгений Голицын.

«Для военнослужащих одной из частей в Запорожской области мы создали специальный территориальный участок, и у нас 340 военнослужащих проголосовало из числа тех, кто этой части служит. Они воспользовались дистанционным электронным голосованием», — сообщил Голицын.

По словам Голицына, изначально планировалось организовать избирательные участки в нескольких частях, однако было решено свести к минимуму риски, и в итоге осталась одна часть. При ДЭГ необходимо применять смартфон, работу которого могут засечь ВСУ. Поэтому голосование может проходить только в зонах, отдаленных от линии боевого соприкосновения.

Выборы губернатора Челябинской области состоялись 7 и 8 сентября. Победу на них с результатом 81,28% одержал действующий глава региона Алексей Текслер. При этом более 150 тысяч человек проголосовали дистанционно. Среди них убедительную победу также одержал Текслер.

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Более 300 участников СВО проголосовало на выборах челябинского губернатора с территории Запорожской области. Как сообщает корреспондент URA.RU, об этом 9 сентября сообщил председатель облизбиркома Евгений Голицын. «Для военнослужащих одной из частей в Запорожской области мы создали специальный территориальный участок, и у нас 340 военнослужащих проголосовало из числа тех, кто этой части служит. Они воспользовались дистанционным электронным голосованием», — сообщил Голицын. По словам Голицына, изначально планировалось организовать избирательные участки в нескольких частях, однако было решено свести к минимуму риски, и в итоге осталась одна часть. При ДЭГ необходимо применять смартфон, работу которого могут засечь ВСУ. Поэтому голосование может проходить только в зонах, отдаленных от линии боевого соприкосновения. Выборы губернатора Челябинской области состоялись 7 и 8 сентября. Победу на них с результатом 81,28% одержал действующий глава региона Алексей Текслер. При этом более 150 тысяч человек проголосовали дистанционно. Среди них убедительную победу также одержал Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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