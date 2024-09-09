Участники СВО проголосовали на выборах челябинского губернатора

Более 300 участников СВО проголосовало на выборах челябинского губернатора с территории Запорожской области. Как сообщает корреспондент URA.RU, об этом 9 сентября сообщил председатель облизбиркома Евгений Голицын.
«Для военнослужащих одной из частей в Запорожской области мы создали специальный территориальный участок, и у нас 340 военнослужащих проголосовало из числа тех, кто этой части служит. Они воспользовались дистанционным электронным голосованием», — сообщил Голицын.
По словам Голицына, изначально планировалось организовать избирательные участки в нескольких частях, однако было решено свести к минимуму риски, и в итоге осталась одна часть. При ДЭГ необходимо применять смартфон, работу которого могут засечь ВСУ. Поэтому голосование может проходить только в зонах, отдаленных от линии боевого соприкосновения.
Выборы губернатора Челябинской области состоялись 7 и 8 сентября. Победу на них с результатом 81,28% одержал действующий глава региона Алексей Текслер. При этом более 150 тысяч человек проголосовали дистанционно. Среди них убедительную победу также одержал Текслер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!