Арестованный экс-глава института УрФУ Шурманов оказался злостным нарушителем ПДД

12 сентября 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

Евгения Шурманова допросили в Верх-Исетском суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело экс-директора института УрФУ Шурманова За десять месяцев до задержания бывший директор института спорта Уральского федерального университета Евгений Шурманов, обвиненный в мошенничестве, совершил более 100 нарушений ПДД. Об это стало известно во время допроса Шурманова в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. «С 5 августа 2021 года по 15 июня 2022 года на Mercedes совершено 109 нарушений ПДД. В частности, это невыполнение остановки перед стоп-линией, многочисленные превышения скорости, в том числе на величину более чем 60 км/ч, повороты и развороты в нарушение разметки, проезды на запрещающий сигнал светофора и движение по полосе для маршрутных транспортных средств. Это все за десять месяцев. В среднем, более десяти нарушений в месяц. Как можете прокомментировать это?» — спросила у Шурманова гособвинитель. Он отпираться не стал. «Меня жена неоднократно ругала, что штрафы приходят. Я даже не знал, что [небольшой] выезд за полосу на светофоре — уже нарушение. Этих нарушений огромное количество. Про превышение скорости. У меня очень много совещаний, по 7-8 в день. Мне надо было появляться в министерстве спорта, правительстве, аэропорту. Да, допускал иногда нарушения, но исключительно обоснованно. Потому что торопился на совещания: к ректору, министру, губернатору. Все эти штрафы я оплатил. Я не какой-то злостный нарушитель, неплательщик или мошенник. Да, к сожалению, вынужденно нарушал, но аварий не было ни одной. В наглую я не нарушал», — ответил обвиняемый. И подчеркнул, что вопрос никак не относится к настоящему уголовному делу. «После вашего задержания на [этом] автомобиле было совершено еще 107 нарушений», — продолжила прокурор. Шурманов отказался комментировать это. Сейчас, по его словам, на нем не зарегистрирован ни один автомобиль. Новость по теме Экс-директор института УрФУ объяснил миллионные доходы победой в казино Шурманова задержали 15 июня 2022 года на рабочем месте. До этого оперативники ФСБ проводили обыски в институте физкультуры УрФУ. Его обвинили в двух эпизодах мошенничества. Первый связан с проведением VII Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. Следователи считают, что Шурманов, отвечавший тогда за организацию соревнований, вступил в сговор с замдиректора компании «Комплексные технологии связи» Алексеем Кувариным. Последний договорился с городскими отелями о проживании и питании спортсменов за 1700 рублей на человека в сутки. После этого Шурманов предоставил отчеты, исходя из которых на одного спортсмена было потрачено по три тысячи рублей в сутки. Показания на Шурманова дал Куварин, заключивший сделку со следствием. Он рассказал, как расписывался в поддельных договорах. На двоих, по версии обвинения, мужчины поделили 13 млн рублей. Зимой 2023-го Куварин был условно осужден. Второй эпизод связан с событиями зимы 2021 года. Федерация регби Свердловской области, которую возглавляет Шурманов, получила из «Фонда поддержки спорта высших достижений» 2,4 млн рублей. По версии следствия, субсидию Шурманов присвоил себе. Он полностью отрицает свою вину и считает, что его оговорили. За ходом истории агентство следит в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За десять месяцев до задержания бывший директор института спорта Уральского федерального университета Евгений Шурманов, обвиненный в мошенничестве, совершил более 100 нарушений ПДД. Об это стало известно во время допроса Шурманова в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. «С 5 августа 2021 года по 15 июня 2022 года на Mercedes совершено 109 нарушений ПДД. В частности, это невыполнение остановки перед стоп-линией, многочисленные превышения скорости, в том числе на величину более чем 60 км/ч, повороты и развороты в нарушение разметки, проезды на запрещающий сигнал светофора и движение по полосе для маршрутных транспортных средств. Это все за десять месяцев. В среднем, более десяти нарушений в месяц. Как можете прокомментировать это?» — спросила у Шурманова гособвинитель. Он отпираться не стал. «Меня жена неоднократно ругала, что штрафы приходят. Я даже не знал, что [небольшой] выезд за полосу на светофоре — уже нарушение. Этих нарушений огромное количество. Про превышение скорости. У меня очень много совещаний, по 7-8 в день. Мне надо было появляться в министерстве спорта, правительстве, аэропорту. Да, допускал иногда нарушения, но исключительно обоснованно. Потому что торопился на совещания: к ректору, министру, губернатору. Все эти штрафы я оплатил. Я не какой-то злостный нарушитель, неплательщик или мошенник. Да, к сожалению, вынужденно нарушал, но аварий не было ни одной. В наглую я не нарушал», — ответил обвиняемый. И подчеркнул, что вопрос никак не относится к настоящему уголовному делу. «После вашего задержания на [этом] автомобиле было совершено еще 107 нарушений», — продолжила прокурор. Шурманов отказался комментировать это. Сейчас, по его словам, на нем не зарегистрирован ни один автомобиль. Шурманова задержали 15 июня 2022 года на рабочем месте. До этого оперативники ФСБ проводили обыски в институте физкультуры УрФУ. Его обвинили в двух эпизодах мошенничества. Первый связан с проведением VII Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. Следователи считают, что Шурманов, отвечавший тогда за организацию соревнований, вступил в сговор с замдиректора компании «Комплексные технологии связи» Алексеем Кувариным. Последний договорился с городскими отелями о проживании и питании спортсменов за 1700 рублей на человека в сутки. После этого Шурманов предоставил отчеты, исходя из которых на одного спортсмена было потрачено по три тысячи рублей в сутки. Показания на Шурманова дал Куварин, заключивший сделку со следствием. Он рассказал, как расписывался в поддельных договорах. На двоих, по версии обвинения, мужчины поделили 13 млн рублей. Зимой 2023-го Куварин был условно осужден. Второй эпизод связан с событиями зимы 2021 года. Федерация регби Свердловской области, которую возглавляет Шурманов, получила из «Фонда поддержки спорта высших достижений» 2,4 млн рублей. По версии следствия, субсидию Шурманов присвоил себе. Он полностью отрицает свою вину и считает, что его оговорили. За ходом истории агентство следит в отдельном сюжете.