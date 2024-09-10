В Челябинской области от клещей пострадало 3,2 тысячи детей

В Челябинской области с начала сезона от присасывания клеща пострадало более 3,2 тысячи детей. О том, что всего было зарегистрировано почти 13 тысяч пострадавших, URA.RU 11 сентября сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.
«На 6 сентября было зарегистрировано 12 728 жителей, пострадавших от укуса клеща. Среди них более 3 200 пациентов — дети. С подозрением на клещевой энцефалит зарегистрировано 196 человек», — сообщила URA.RU Лучинина.
В ведомстве уточнили, что случаи зафиксированы во всех муниципалитетах региона. Среди исследованных медиками клещей 0,9% были заражены энцефалитом, еще 26,9% — клещевым боррелиозом, 2,2% — моноцитарным эрлихиозом и 1,3% — гранулоцитарным анаплазмозом. Ранее в Роспотребнадзоре URA.RU сообщили, где находятся очаги клещей. Среди самых зараженных территорий оказалось семь муниципалитетов.
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