ФСБ подготовится к борьбе с террористами в Свердловской области

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) бойцы ФСБ проведут учения по отработке действий по пресечению терактов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Свердловской области.
«С 18 по 19 сентября оперштаб проводит тактико-специальное учение, направленное на отработку действий по пресечению террористических актов, ликвидации и минимизации их последствий на объектах пенитенциарной системы и социальной инфраструктуры. В учениях будут задействованы сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб, представители исполнительной власти и местного самоуправления», — пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». Силовики просят граждан соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные в районе проведения учений.
Учения пройдут после двух тревожных сообщений в регионе. 11 сентября в Екатеринбурге, по неофициальным данным, была диверсия — неизвестные устроили взрыв рядом с воинской частью на ВИЗе. По данным УФСБ, пострадал один человек, его доставили в больницу. Днем 17 сентября ФСБ России сообщила, что в Свердловской области был ликвидирован украинский агент, который собирался подорвать машину руководителя одного из уральских оборонных предприятий. Но оперативники смогли помешать его планам.
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