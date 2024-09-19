Ученые доказали эффективность лечения рака с помощью золота

В Петербурге доказали эффективность наночастиц золота при лечении рака

19 сентября 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Лечение рака с помощью золота Фото: Анна Майорова © URA.RU Ученые из Санкт-Петербурга доказали эффективность наночастиц золота при онкологических заболеваний. Благодаря этим исследованиям, передовые материалы можно будет использовать в таргетной терапии нескольких видов рака. Об этом сообщила аспирантка Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Мария Истомина. «Мы выяснили, что наночастицы золота и полимолочной кислоты показали наилучшую эффективность в моделях рака толстой кишки и меланомы, что делает их перспективными для дальнейшего использования в таргетной терапии этих видов рака», — передает слова Истоминой информационное агентство ТАСС. Аспирантка рассказала, что ученым удалось доказать эффективность наночастиц и полимолочной кислоты при лечении рака путем адресной доставки лекарств к опухоли. Сейчас они изучают перспективные материалы, которые в будущем могут быть использованы для адресной доставки лекарства от онкологии к самим очагам опухолей. Ранее ученые обнаружили витамин, способный бороться с раком поджелудочной железы. Фолиевая кислота усиливает эффективность иммунотерапии против рака поджелудочной железы у мышей. Исследователи считают, что эта находка может помочь в создании лекарства для терапии рака поджелудочной железы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые из Санкт-Петербурга доказали эффективность наночастиц золота при онкологических заболеваний. Благодаря этим исследованиям, передовые материалы можно будет использовать в таргетной терапии нескольких видов рака. Об этом сообщила аспирантка Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Мария Истомина. «Мы выяснили, что наночастицы золота и полимолочной кислоты показали наилучшую эффективность в моделях рака толстой кишки и меланомы, что делает их перспективными для дальнейшего использования в таргетной терапии этих видов рака», — передает слова Истоминой информационное агентство ТАСС. Аспирантка рассказала, что ученым удалось доказать эффективность наночастиц и полимолочной кислоты при лечении рака путем адресной доставки лекарств к опухоли. Сейчас они изучают перспективные материалы, которые в будущем могут быть использованы для адресной доставки лекарства от онкологии к самим очагам опухолей. Ранее ученые обнаружили витамин, способный бороться с раком поджелудочной железы. Фолиевая кислота усиливает эффективность иммунотерапии против рака поджелудочной железы у мышей. Исследователи считают, что эта находка может помочь в создании лекарства для терапии рака поджелудочной железы.