Спикер заксо Бабушкина развеяла миф о Среднем Урале

Спикер заксо Бабушкина представила Свердловскую область на Евразийском форуме

Людмила Бабушкина представила «мужской» регион на Евразийском женском форуме Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области, которую все считают промышленным, а значит, мужским регионом, 54% населения — женщины. Об этом спикер заксо Людмила Бабушкина рассказала в рамках тематической сессии «Женщины за социальный прогресс» Евразийского женского форума, сообщает управление информполитики парламента.

«Свердловская область — промышленный край, поэтому традиционно нас считают мужским регионом. Тем не менее женщины играют важную роль в политической и экономической жизни. В области проживает два миллиона женщин, это 54% от числа всех жителей», — рассказала Бабушкина.

Напомнила о «чисто мужском» регионе модератор сессии — первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина при представлении спикера заксо и передаче ей слова. «В России принято считать, что Урал — это регион мужчин, причем мужчин-промышленников, занятых в металлургической, добывающей промышленности. Это регион с суровым мужским лицом. Но много лет подряд мужчины-депутаты выбирают председателем областного парламента Людмилу Бабушкину, которая возглавляет в Свердловской области весь законотворческий процесс», — отметила Баталина.

Людмила Бабушкина приняла участие в тематической сессии «Женщины за социальный прогресс» Фото: управление информполитики парламента

Бабушкина также обратила внимание на высокий уровень образования свердловчанок и их активную социальную позицию. Многие инициативы женщин стали частью ключевых законов региона, напомнила парламентарий. В частности, свердловчанки обратили внимание на важность признания заслуг врачей и учителей. Так появились денежные выплаты для этой категории граждан, премии, были утверждены специальные звания. Благодаря именно женщинам в регионе также появились знаки отличия «Материнская доблесть», «Совет да любовь», сформировался комплекс мер поддержки семей с детьми. Мероприятия по повышению роли свердловчанок в решении таких вопросов проводят в регионе отделение женщин «Единой России» и Союз женщин России.

Евразийский форум стартовал в Санкт-Петербурге 18 сентября и продлится до 20 сентября. Проходит он в четвертый раз. Основные мероприятия деловой программы форума принимает Таврический дворец. Участвуют в них более двух тысяч общественных деятелей, политиков, предпринимателей из 120 стран мира.

Людмила Бабушкина напомнила, что женщины играют важную роль в политической и экономической жизни Фото: управление информполитики парламента