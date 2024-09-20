СК просит арестовать седьмого фигуранта дела о перестрелке у офиса Wildberries

Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать седьмого подозреваемого в деле о перестрелке, произошедшего у офиса Wildberries. Об этом сообщает сам суд.
«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигуранта дела о перестрелке у офиса Wildberries», — говорится в сообщении суда, его передает ТАСС. Отмечается, что подозреваемым является Чичаев У.С.
У офиса компании Wildberries 18 сентября произошел инцидент со стрельбой, в результате которого два человека скончались и несколько человек получили ранения. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук обвинила в происшествии своего бывшего супруга Владислава, указав на попытку «рейдерского захвата». После произошедшего против Владислава Бакальчука и еще шести фигурантов были выдвинуты обвинения. Всего в рамках расследование были задержаны 27 человек.
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