Убивший 37 человек маньяк-иконописец похитил дочку у бывшей жены в Москве

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Маньяк-иконописец Артур Рыно похитил дочь из детского садика, сообщила мать ребенка Валентина Атман
Маньяк-иконописец Артур Рыно похитил дочь из детского садика, сообщила мать ребенка Валентина Атман Фото:

Маньяк Артур Рыно, убивший 37 человек за время, пока обучался в школе иконописи, похитил четырехлетнюю дочь у бывшей жены в Москве. Он забрал ее из садика и не отвечал на звонки жены, сообщили в российских СМИ.

«Недавно Валентина [Атман, жена Рыно] приехала забирать дочь из детского сада. Воспитатели сообщили матери, что девочка ушла с папой якобы проводить выходные вместе. Бывшая супруга попыталась дозвониться до Рыно, но безуспешно», — заявили в Life.ru со ссылкой на Атман. Там добавили, что дочь была найдена через четыре дня у матери Рыно. В настоящее время мать девочки собирается оградить дочь от бывшего мужа, отметили в издании.

По их данным, Атман является мастером пирсинга и познакомилась с Рыно в тату-салоне, который тот открыл после освобождения из колонии. Она знала все подробности истории возлюбленного, подчеркнули в издании, но все же вышла за маньяка-иконописца в 2020 году, Рыно взял фамилию жены. Спустя несколько лет он поднял на нее руку, и та ушла вместе с ребенком.

В издании рассказали, что маньяк был задержан в 2007 году, когда учился в школе иконописи имени Киселева. Рыно рассказал следствию, что вместе с другом-студентом основал банду скинхедов и убил 37 человек. Доказанными жертвами считаются 20 человек, также признаны 12 покушений, совершенных Рыно.

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Маньяк Артур Рыно, убивший 37 человек за время, пока обучался в школе иконописи, похитил четырехлетнюю дочь у бывшей жены в Москве. Он забрал ее из садика и не отвечал на звонки жены, сообщили в российских СМИ. «Недавно Валентина [Атман, жена Рыно] приехала забирать дочь из детского сада. Воспитатели сообщили матери, что девочка ушла с папой якобы проводить выходные вместе. Бывшая супруга попыталась дозвониться до Рыно, но безуспешно», — заявили в Life.ru со ссылкой на Атман. Там добавили, что дочь была найдена через четыре дня у матери Рыно. В настоящее время мать девочки собирается оградить дочь от бывшего мужа, отметили в издании. По их данным, Атман является мастером пирсинга и познакомилась с Рыно в тату-салоне, который тот открыл после освобождения из колонии. Она знала все подробности истории возлюбленного, подчеркнули в издании, но все же вышла за маньяка-иконописца в 2020 году, Рыно взял фамилию жены. Спустя несколько лет он поднял на нее руку, и та ушла вместе с ребенком. В издании рассказали, что маньяк был задержан в 2007 году, когда учился в школе иконописи имени Киселева. Рыно рассказал следствию, что вместе с другом-студентом основал банду скинхедов и убил 37 человек. Доказанными жертвами считаются 20 человек, также признаны 12 покушений, совершенных Рыно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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