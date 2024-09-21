Убивший 37 человек маньяк-иконописец похитил дочку у бывшей жены в Москве

Маньяк Артур Рыно, убивший 37 человек за время, пока обучался в школе иконописи, похитил четырехлетнюю дочь у бывшей жены в Москве. Он забрал ее из садика и не отвечал на звонки жены, сообщили в российских СМИ.
«Недавно Валентина [Атман, жена Рыно] приехала забирать дочь из детского сада. Воспитатели сообщили матери, что девочка ушла с папой якобы проводить выходные вместе. Бывшая супруга попыталась дозвониться до Рыно, но безуспешно», — заявили в Life.ru со ссылкой на Атман. Там добавили, что дочь была найдена через четыре дня у матери Рыно. В настоящее время мать девочки собирается оградить дочь от бывшего мужа, отметили в издании.
По их данным, Атман является мастером пирсинга и познакомилась с Рыно в тату-салоне, который тот открыл после освобождения из колонии. Она знала все подробности истории возлюбленного, подчеркнули в издании, но все же вышла за маньяка-иконописца в 2020 году, Рыно взял фамилию жены. Спустя несколько лет он поднял на нее руку, и та ушла вместе с ребенком.
В издании рассказали, что маньяк был задержан в 2007 году, когда учился в школе иконописи имени Киселева. Рыно рассказал следствию, что вместе с другом-студентом основал банду скинхедов и убил 37 человек. Доказанными жертвами считаются 20 человек, также признаны 12 покушений, совершенных Рыно.
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