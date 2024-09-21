ТЦК на Украине пытался мобилизовать американца

В Киеве сотрудники военкомата пытались мобилизовать мужчину, который оказался гражданином США. После инцидента его отпустили. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Мужчина в Киеве на английском языке рассказал, что его останавливали сотрудники ТЦК [военкомата], но он говорил им, что является гражданином США», — написали в telegram-канале издания. Инцидент произошел возле станции метро «Лыбидская» в Киеве. Гражданин США утверждал: «Я американец. Они не могут меня тронуть».
Ранее пленный украинский солдат Александр Коровоцкий рассказал, что его насильно мобилизовали и после небольшого обучения отправили в Сумскую область для «охраны границы». О том, что он находится на территории России, военный ВСУ узнал лишь после того, как был взят в плен бойцами спецназа «Ахмат».
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