ТЦК на Украине пытался мобилизовать американца

21 сентября 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

На Украине сотрудники ТЦК пытались мобилизовать американского гражданина Фото: U.S Army / Spc. John Onuoha новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве сотрудники военкомата пытались мобилизовать мужчину, который оказался гражданином США. После инцидента его отпустили. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Мужчина в Киеве на английском языке рассказал, что его останавливали сотрудники ТЦК [военкомата], но он говорил им, что является гражданином США», — написали в telegram-канале издания. Инцидент произошел возле станции метро «Лыбидская» в Киеве. Гражданин США утверждал: «Я американец. Они не могут меня тронуть». Ранее пленный украинский солдат Александр Коровоцкий рассказал, что его насильно мобилизовали и после небольшого обучения отправили в Сумскую область для «охраны границы». О том, что он находится на территории России, военный ВСУ узнал лишь после того, как был взят в плен бойцами спецназа «Ахмат». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве сотрудники военкомата пытались мобилизовать мужчину, который оказался гражданином США. После инцидента его отпустили. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Мужчина в Киеве на английском языке рассказал, что его останавливали сотрудники ТЦК [военкомата], но он говорил им, что является гражданином США», — написали в telegram-канале издания. Инцидент произошел возле станции метро «Лыбидская» в Киеве. Гражданин США утверждал: «Я американец. Они не могут меня тронуть». Ранее пленный украинский солдат Александр Коровоцкий рассказал, что его насильно мобилизовали и после небольшого обучения отправили в Сумскую область для «охраны границы». О том, что он находится на территории России, военный ВСУ узнал лишь после того, как был взят в плен бойцами спецназа «Ахмат».