ТЦК на Украине пытался мобилизовать американца

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На Украине сотрудники ТЦК пытались мобилизовать американского гражданина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве сотрудники военкомата пытались мобилизовать мужчину, который оказался гражданином США. После инцидента его отпустили. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Мужчина в Киеве на английском языке рассказал, что его останавливали сотрудники ТЦК [военкомата], но он говорил им, что является гражданином США», — написали в telegram-канале издания. Инцидент произошел возле станции метро «Лыбидская» в Киеве. Гражданин США утверждал: «Я американец. Они не могут меня тронуть».

Ранее пленный украинский солдат Александр Коровоцкий рассказал, что его насильно мобилизовали и после небольшого обучения отправили в Сумскую область для «охраны границы». О том, что он находится на территории России, военный ВСУ узнал лишь после того, как был взят в плен бойцами спецназа «Ахмат».

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В Киеве сотрудники военкомата пытались мобилизовать мужчину, который оказался гражданином США. После инцидента его отпустили. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Мужчина в Киеве на английском языке рассказал, что его останавливали сотрудники ТЦК [военкомата], но он говорил им, что является гражданином США», — написали в telegram-канале издания. Инцидент произошел возле станции метро «Лыбидская» в Киеве. Гражданин США утверждал: «Я американец. Они не могут меня тронуть». Ранее пленный украинский солдат Александр Коровоцкий рассказал, что его насильно мобилизовали и после небольшого обучения отправили в Сумскую область для «охраны границы». О том, что он находится на территории России, военный ВСУ узнал лишь после того, как был взят в плен бойцами спецназа «Ахмат».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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